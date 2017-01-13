﻿特朗普雷聲大雨點小 日圓曾升見113.76

美元滙價周四顯著下滑，其中日圓曾升至113兌1美元，創逾1個月高位，主要由於候任美國總統特朗普在當選後首個記者上，未有透露未來基建計劃細節，促使部份美元好友失望平倉。金價則上揚超過1%，升見7周新高，重上1200美元。承接周三的跌幅，反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數昨日曾進一步挫至100.81，隔日跌0.95%，為去年12月中以來低位。



日圓曾漲見113.76兌1美元（每百兌6.8144港元），升1.4%，創上月初以來新高。歐羅亦一度攀上1.0674美元，升0.87%，是上月8日以來高位；英鎊高位曾見1.2317美元，升0.85%。



據悉，特朗普在周三的記者會上，未有詳細回答有關他上任後的經貿政策以及美元政策問題，例如會否對中國貨課以懲罰性關稅等，也沒有具體交代其萬億美元基建計劃細節，如時間表、項目和規模等。



匯商表示，特朗普在記者會上對未來財政施政三緘其口，加深市場對他上任後會否兌現其刺激經濟承諾的疑慮；部份因憧憬特朗普新政府上任後大舉擴張財政刺激而持有美元長倉的投資者，隨後入市平好倉。



墨西哥披索創新低



另外，特朗普周三在記者會上又重申會在美墨邊界興建圍牆，拖累墨西哥披索當天曾挫至22.04兌1美元，再創紀錄低位；至周四，披索連跌3日後方告喘定，曾回升0.52%，報21.97披索兌1美元。



受美匯下跌影響，倫敦現貨金價昨步入連續第4個交易日上揚，曾見每盎司1207.18美元，升15.55美元或1.3%。紐約2月期金昨日曾升10.6美元或0.89%，見每盎司1207.2美元，兩項金價均為去年11月23日以來首度上每盎司千二美元水平。



油價方面，承接周三凌厲升幅，紐約2月份期油價昨日曾升99美仙或1.89%，見每桶53.24美元；倫敦3月期油價亦升1.2美元或2.18%，見每桶56.3美元。油商表示，沙特阿拉伯能源部長表示該國原油每日產量將削至不足1000萬桶，減幅多於油組內部、以至油組與其他產油國達成協議的減產幅度，消息令油價有支持。此前一天，紐約期油價高收2.81%，為近6周以來最大單日升幅。