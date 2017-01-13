﻿IFC外望——全民理財 香港首辦理財月

最近有調查指，香港在全球30個經濟體系之中，整體金融理財知識和能力水平排行第五，主要由於金融常識得分最高，但理財態度及行為的分數相對較低，證明港人較著眼於短期前景。



為咗令港人有更長遠的財務規劃，投資者教育中心宣佈推出香港首個連繫社會各界嘅金融理財教育活動「理財月」。該活動為投資者教育中心旗下跨界別合作平台香港金融理財知識和能力策略的項目之一，匯集約100間支持機構及12位大使，鼓勵市民多學習及廣泛討論理財議題，以作出有根據及負責任的財務決定。



曾喺花旗銀行做過ibanker嘅陳子政，就出任「香港策略」指導委員會主席，佢話市民若具有充份嘅金融理財知識和能力，不單有助經濟保持穩定及蓬勃，長遠亦可減輕社會嘅財務負擔。鑑於金融產品和服務日趨複雜，加上港人口急速老化，本港對於提升金融理財知識和能力的需求比以往變得更加逼切。



首個「香港理財月」將於2017年2月18日至3月18日舉行，跨界別金融理財教育活動以「齊來學理財」為主題，將通過一系列理財教育活動，提供理財資源、工具及貼士，並通過來自政府、金融、教育、社福及傳媒界別嘅支持機構，讓公眾以富趣味嘅體驗形式學習不同理財知識。來自社會各界嘅大使，亦會分享佢哋嘅個人故事同經驗，藉此加強市民認識學習金融理財嘅好處。



樂視電動車索價200萬



樂視旗下電動車業務先前發佈咗一款概念車FF91，樂視創辦人賈躍亭就話，FF91銷售價格會喺200萬元（人民幣，下同）之內，仲話今次定價已經算平，因為「唔想毛利太高」，而係希望能夠通過日後嘅服務繼續賺錢。唔知有幾多人會用200萬元買呢架車呢？



佢認為，如果樂視再獲得100億元資金，就可以實現FF91大規模量產。不過，這只係其中一個過程，因為成個計劃預算需要400至500億元。



賈躍亭相信融資唔會係大問題，仲話有信心未來幾個月內就會解決。因為樂視已獲得3至4家地產開發商承諾為樂視提供資金，其中包括融創中國（1918）、碧桂園（2007）、一家私募基金同一間美國投資銀行，甚至有地方政府都有興趣投資樂視咁話。



高瞻