﻿市場簡訊

—香港投資基金公會發表調查結果，2016年首11個月，基金淨銷售額按年上升20%，至42億美元。去年1至11月，債券基金吸納118億美元淨流入，但債券基金總銷售額在第四季持續下跌，並於11月跌至26億美元，為4月以來最低的單月總額。股票基金方面，去年首11個月錄得79億美元之淨流出，每月總銷售額自去年6月都維持於約13億美元水平，惟11月顯著回升，按月升28%至18億美元。







—中信資源（1205）發盈喜，預期去年底業績轉虧為盈，主要受惠於該集團在Alumina Limited的權益錄得公允價值收益，以及哈薩克斯坦徵收的出口稅和出口關稅減少所致。同時，該公司表示，早前對JSC Karazhanbasmunai（KBM）的稅項評估作出的稅項撥備，回撥約1.67億元。而KBM持有在哈薩克斯坦Karazhanbas油田的勘探、開發、生產和石油銷售權。







—長城汽車（2333）昨日發盈喜，預計截至去年底營業收入介乎950億至1000億人民幣，按年增長24.9%至31.5%，純利則介乎100億至106億，按年則增長24.1%至31.5%。主要由於整體汽車銷量增長，帶動營業收入和純利上升。該公司2015年純利約80.59億元。







—中國醫療網絡（383）昨日發盈喜，預期截至去年12月底6個月可轉虧為盈，主要由於來自持作買賣的投資及衍生金融工具，已變現及按市值計價錄得未變現盈利。







—金管局指出，有銀行員工錯誤輸入場外衍生工具交易指令，致使該銀行出現重大損失（material financial loss），但金管局未有透露具體名字。銀行本為客人進行兩短期外匯期權交易，但該前線銷售員工錯誤地輸入交易指示，由原本「非交割期權」（non-deliverable）變成「可交割」（deliverable）。



—深圳控股（604）公佈，去年12月合約銷售額1.93億元人民幣，按年下跌72.2%，合約銷售積1.18萬平方米，按年跌61.1%.2016年全年，公司合約銷售額為191.3億元人民幣，按年升20%，合約銷售面積89.62萬平方米，按年跌5.4%。







—招商局置地（978）公佈，全資附屬南京招商招盛房地產以總代價10.2億元人民幣，取得江蘇省南京市地皮土地成交確認書。上述地皮屬住宅用地，總佔地面積為4.48萬平方米。







—證監會最近曾查訊泰錦控股（8321）股權分布，結果顯示該公司股權高度集中。於1月3日，有17名股東合共持有約1.47億股股份，相當於該公司已發行股本18.33%。有關股權連同由一名控股股東所持有的6億股（佔已發行股份75%），相當於該公司於當日已發行股本總額93.33%。







—盛京銀行（2066）公佈，截至2016年9月30日止9個月，錄得營業收入114.74億人民幣，淨利潤60.5億元人民幣。期內，不良貸款率0.87%；撥備覆蓋率264.79%；資產減值準備充足率415.24%；貸款減值準備充足率283.8%。







—UNIQLO母公司迅銷（6288）昨日公佈，截至2016年11月底止首財季，純利升45.1%，至696億日圓。



另外，截至今年8月底止，全年度綜合業績預測，預計純利達1000億日圓，按年升108.1%，收益總額則達1.85萬億日圓，增長3.6%。







—361度（1361）昨日公佈，2017年第三季訂貨會訂貨價值，按年錄得高單位數增長，是連續第12個季度改善，是次增長主要來自鞋履業務。