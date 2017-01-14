﻿恒指升108點 重上100天線

港股昨日轉升，但仍未能重上23000關口，恒指重上100天線（22908點），最多升142點，大市牛皮向好，全日升108點，成交逾567億元。全周計，恒指累積上漲434點或1.93%；國指累積上揚176點或1.83%。



智易東方證券行政總裁藺常念指，隨着美匯稍回軟，人民幣匯價回穩，除去市場負面情緒，資金重投走勢相對其他市場落後的港股，目前港股估值仍偏低，將支持港股後市突破23000關口，倘成功破關，恒指可上望23500點，支持位於22600點。



恒指高開50點，報22879，開市初段一口氣突破100天線，直迫23000關口，高見22971後止步，最多升142點；國企指數收報9787，漲64點或0.66%，成交金額567.92億元。



內地連番出招控制資本外流，銀行公會輪任主席岳毅表示，中國採取一些短期外匯控制措施是為人民幣的長期穩定，目前中國經濟基本層及貨幣政策穩定對人民幣穩定帶來支持。



他指，由於市場對人民幣貶值預期加強，本港人民幣資金池縮小屬正常現象，在國家繼續支持香港作為國際金融中心下，新政策都給予香港有特殊考慮安排，所以資金池不會大幅縮小，長期更會回升。



美國進入加息周期，有利本港銀行業經營狀況，但亦要視乎加息步代，而且香港現時港元資金充裕，又料今年貸款增長慢過存款，故息差大幅擴大條件並不成熟。他預期全年本港存款及貸款分別增長11%及6%。由於本港住宅需求殷切，相信樓市明顯調整機會不大；因進入加息周期，銀行資金成本會受影響，故料按揭利率再下調空間不大。



針對急速膨脹的第三方支付業務，人行再出重拳，推出醞釀已久的集中存管制度。人民銀行要求，支付機構應將客戶備付金交存指定機構專用存款帳戶，由2017年4月17日首次交存，平均比例為20%，最終將實現全部「客戶備付金」集中存管。