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﻿深鐵溢價接股 萬科A股漲6%

2017-01-14 列印
　　萬科（2202）獲深圳地鐵以溢價買入華潤集團持股，H股曾升8.6%，收市升5.7%，報19.66元，為表現最好國指成份股，其A股亦造好，全日升6.91%，收報21.81元人民幣。市場關注的第一大股東寶能昨晚表態，歡迎深鐵投資萬科，願共為深圳及萬科發展而努力。第三大股東恒大（3333）昨日開市前亦發公告，無意進一步收購萬科股份，對萬科的投資將列帳為可供出售金融資產。

　　評級機構標普認為，萬科股權結構的潛在變化，對其經營穩定性和管理穩定性有正面影響，有助解決萬科股東和管理層之間長達一年多的權利爭奪。標普稱，萬科的企業評級和展望不會立即受到此事件影響，因今年3月萬科董事會改選前，可能還會有新情況出現。
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