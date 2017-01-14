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﻿香港電訊暫無加價計劃

2017-01-14 列印
　　香港電訊（6823）董事總經理艾維朗表示，未來一年投資在服務層面資本開支或上升，但整體水平幸維持在10%以下。至於會否加價，他指出，暫時看不到加價壓力，惟政府、港鐵（066）及隧道管理公司徵收的壟斷租金走勢不明，若該租金上升，為利潤着想，轉嫁至消費者亦正常，因此，難以斷言價格走勢。

　　香港電訊在2016年下半年流動通訊後付客增達2.4萬戶，客戶流失率降至1.3%。香港電訊股份合訂單位每股基本盈利為64.62仙，每個單位末期分派為34.76仙。香港電訊昨收報9.5元，升0.3%。

　　另外，今年約65歲的艾維朗被問到何時退休，他回應，沒此打算，因為公司狀況良好，樂於創新，每天工作愉快。
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