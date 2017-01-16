﻿燃油對沖損失減 太古派定心丸 國泰推新策略

太古股份（019）披露去年經營情況及今年展望時，向證券分析員派定心丸，承認去年經營困難，但今年油價較去年高，國泰航空（293）的燃油對沖損失也會較低，而且國泰將積極推行新策略，但目前未能披露詳情。太古地產（1972）到期續租寫字樓租金仍上升，但商場租金走勢則較為疲弱。可樂裝瓶業務因收購而得以進一步擴展。



太古去年十一月已經再發盈利警告，指海洋服務仍受困於採油業低迷的境況，且需要計入減值23億元的損失，國泰航空下半年盈利又不如預期，港機工程（044）美國業務需要減值。



太古企業發展及財務董事郭鵬會見證券分析員時指出，集團以往多年受惠於內地經濟增長，太古地產積極在中港美三地投資，但去年也因人民幣貶值7%，而令收入相應減少，影響並不可低估。他指國泰海外收入多，也較偏愛弱美元。不過，目前美國加息趨勢明顯，除了影響到太古的浮息貸款開支外，也會對消費者的消費情緒等有負面影響，太古不少業務包括航空及貿易實業等都因而會有相連的影響。



太古地產去年表現良好，內地投資今年開始進入收成期，上海興業太古匯將於上半年開幕，而且成都太古里全年收入入帳，已出售的殷然入帳帶動售樓盈利，不過，香港太古坊重建方案需要與政府交換物業權益，且收入減少，抵銷了新商場收入。寫字樓續租租金上升，但商場租金則疲弱。



國泰航空今年陸續接收新的空巴350客機，運力上升，而且2017年油價較高，對沖合約虧損將減低。他指國泰以往受到中東及內地航空公司競爭的打擊，營運收益受到影響，國泰今年將會將會繼續減低成本，推行新策略計劃，以提高收益，但目前未能披露詳情。



油公司營運改善



太古離岸業務去年減值23億元，出售Altus虧損1.2億元，目前而言離岸租賃船舶業務尚未見光，但油公司的營運已有所改善。去年出售部份拖船及減省人手，都有助改良運作。



太古飲料董事總經理賀以禮指出，未來的擴展重大機會集中在美國及中國兩地，公司以增長營業額的策略為主要方向，且投資增加生產力及人才資源。



中國經濟轉向內需帶動，將令人均飲用可樂等飲品消費上升，而美國市場收入則受到可樂新包裝帶動，仍在上升之中。



收購中國及美國西北太平洋新可樂裝瓶廠之後，將令中美兩地合計的消費客群（以2015年備考計）增加58%，至7.08億人，營業額增加67%至400億港元；可銷售的可樂達到16億箱，增加60%，僱員總數也上升55%，至31000人。