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﻿工信部力谷新能源車產量

2017-01-16 列印
　　中國工信部牽頭編制了《汽車產業中長期發展規劃》，目標是要在2020年中國新能源汽車年產量將達到200萬輛，以及到2025年中國新能源汽車銷量佔總銷量的比例達到20%以上的發展目標。

　　工信部部長苗圩在2017中國電動汽車論壇表示，中國新能源汽車產業發展取得了積極進展，面臨着複雜的產業環境，如何促進中國新能源汽車產業健康可持續發展，是擺在面前的考驗。在頂層設計上，工信部牽頭編制了《汽車產業中長期發展規劃》，明確了2020年和2025年的發展目標。

　　要實現規劃目標，中國工信部未來將做好6方面工作，包括完善政策體係、健全法律法規、加大研發支持、加強充電基礎設施建設、鼓勵國際化發展和發展智能網聯汽車。
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