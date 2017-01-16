﻿上周累升已見頂 恒指過年前料牛皮 內地較早「收爐」

恒指上周累積上漲434點；國指累積上揚176點；不過，恒指過去兩年農曆新年假期前兩星期都窄幅上落，分析指恒指今年在農曆新年前已見頂，可能今周會見到有回吐，但僅限窄幅波動。成交估計仍然偏淡，加上內地春節假期將近，內地A股會較香港股市早收爐，影響港股整體市場的投資氣氛。



港股美國預託證券（ADR）上周五窄幅上落，滙豐控股（005）收報63.84元，較港收市跌0.25%；中移動（941）和騰訊（700）則分別升0.22%和0.23%；中石化（386）和中國人壽（2628）則分別跌0.47%和0.9%。京華山一研究部主管彭偉新表示，恒指現時已升至23000點附近，相信會見到有明顯阻力位，所以今周恒指會面臨很大的回吐壓力，不過預期支持位會在22100點。而比富達證券研究部主管林嘉麒則較樂觀，預期恒指有力再向23000關再「試一試」，如果能夠企穩，就有力上試23500點，而支持位會在22800點。



今周內銀濠賭發力



彭偉新認為今周表現可能稍好的是內銀股及濠賭股，但較難預期其他板塊的走勢，相信市場主要是靠零聲消息炒作對個別股份走勢作出影響。林嘉麒則表示，今周較看好鋼鐵股，相信該行業會繼續有混改及去產能等利好消息傳出，有利鋼鐵股走勢。



美股由於今天是馬丁路德金紀念日假期休市，本周只有4個交易日，除周內出爐的經濟數據包括消費物價指數、工業生產、新屋動工及建屋批准外，聯儲局主席耶倫及多位儲局官員將發表演說，另外特朗普周五宣誓就任成為美國第45任總統和演說，投資者關注其優先處理施政方向。



本周出爐季度業績的美國上市企業有33家，主要包括摩根士丹利、花旗集團、高盛，以及IBM等。據Factset統計。標普500企業去年第四季盈利預估增長3%，將是連續兩季正增長，是2014年第四季至2015年第一季來首見。



關注耶倫發表演說



儲局主席耶倫本周會在兩個不同場合發表演說，分別是本港時間周四凌晨在三藩市的聯邦俱樂部，以及周五早上在史丹福經濟政策研究所，都會談到美國經濟和貨幣政策現狀。而紐約儲銀行長杜德利、三藩市儲銀行長威廉斯，以及兩名首次獲議息表決權的儲銀行長哈珀和卡什卡利，均會發表演說。



外圍有歐洲央行周四議息，分析師一致估計在12月以較慢買債步伐來延長量寬計劃後，不會有任何動作。英國首相文翠珊周二發表演講，闡述脫歐計劃，若她維持硬脫歐的語調，恐怕英鎊兌美元將進一步走低。



而一年一度的達沃斯經濟論壇周二起一連4日舉行，是政商界冠蓋雲集的盛會，國家主席習近平將出席致辭，也是中國首次由國家主席出席，今年議題聚焦民粹主義和全球化的辯論。