﻿孫宏斌注資樂視 不包汽車業務

樂視在上周獲內房企業融創（1918）等投資者注資168億元（人民幣，下同）後，樂視於今日在深交所復牌，勢成市場焦點。樂視創辦人賈躍亭及融創董事長孫宏斌昨日更高調在北京向傳媒解話。孫宏斌指出，今次融創向樂視注資150億元，冀一次性解決樂視上市及非上市公司業務的資金缺口，但表明，不包括樂視汽車業務。此外，孫宏斌表示在樂視資金帳目上，他「好多事比賈躍亭還明白」。



對樂視模式有信心



融創今次由盡職調查到正式入股投資樂視，僅僅用了短短36日時間。對於投資樂視的原因，孫宏斌表示，樂視的戰略和策略正確，又特別認同賈躍亭的精神，及對樂視生態模式有信心，他更直言︰「我特別有投資衝動，我從來沒有這樣過。」



面對融創今次為樂視及時帶來救命錢，賈躍亭表示，引入融創作為戰略投資者至少具有三重意義。首先是樂視第一次迎來真正意義的第二大股東；其次未來雙方會在互聯網及地產等業務開展一系列深度全面合作，惟亦強調樂視不會直接進入房地產行業；最後引入融創會幫助樂視改善經營、完善治理機制。



賈躍亭稱，融創注入的150億元，已可徹底解決非汽車業務的資金缺口。至於樂視汽車的資金問題，賈躍亭指，汽車業務受惠於樂視生態，只需傳統汽車業3分之1的資金已足夠營運。



樂視在上周五公佈，融創通過旗下公司，以合共150.4億元，入股樂視8.61%股權、收購樂視影業15%股權及收購樂視致新33.5%股權。連同華夏人壽及其他投資者，樂視獲得資金達168億元。不過，有分析指，融創向樂視泵水，其實重重設限，樂視可運用的資金相對有限，傳融創要求樂視大股東賈躍亭須降低手中質押股份至50%，估計賈躍亭需動用65.52億至83.95億元資金贖回已質押的樂視股份，故賈躍亭真正能用來救活非上市體系的資金相當有限。