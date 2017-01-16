﻿孫宏斌注資樂視 不包汽車業務

對樂視模式有信心
融創今次由盡職調查到正式入股投資樂視，僅僅用了短短36日時間。對於投資樂視的原因，孫宏斌表示，樂視的戰略和策略正確，又特別認同賈躍亭的精神，及對樂視生態模式有信心，他更直言︰「我特別有投資衝動，我從來沒有這樣過。」
面對融創今次為樂視及時帶來救命錢，賈躍亭表示，引入融創作為戰略投資者至少具有三重意義。首先是樂視第一次迎來真正意義的第二大股東；其次未來雙方會在互聯網及地產等業務開展一系列深度全面合作，惟亦強調樂視不會直接進入房地產行業；最後引入融創會幫助樂視改善經營、完善治理機制。
賈躍亭稱，融創注入的150億元，已可徹底解決非汽車業務的資金缺口。至於樂視汽車的資金問題，賈躍亭指，汽車業務受惠於樂視生態，只需傳統汽車業3分之1的資金已足夠營運。
樂視在上周五公佈，融創通過旗下公司，以合共150.4億元，入股樂視8.61%股權、收購樂視影業15%股權及收購樂視致新33.5%股權。連同華夏人壽及其他投資者，樂視獲得資金達168億元。不過，有分析指，融創向樂視泵水，其實重重設限，樂視可運用的資金相對有限，傳融創要求樂視大股東賈躍亭須降低手中質押股份至50%，估計賈躍亭需動用65.52億至83.95億元資金贖回已質押的樂視股份，故賈躍亭真正能用來救活非上市體系的資金相當有限。