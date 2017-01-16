﻿中金投冀與復星 產生協同效應

中國金融投資管理（605）早前與復星集團建立戰略合作關係，獲得復星入股4.9%，中金投執行董事張際航表示，復星有很多國際化的資源，公司希望今年有更多跨地區的業務，他期望與復星合作後，可產生協同效應。



張際航表示，中金投今年預留6至7億元資金，用作收購具潛質的項目，而早前計劃收購的澳洲抵押貸款經紀公司，中金投已簽了意向書，該押貸款經紀公司本身超過2萬名高淨值客戶，張際航稱有助中金投拓展澳洲業務。另一方面，中金投目前仍與一些潛在項目洽談中，是與互聯網相關的業務，一旦洽談成功會盡快公佈。



擬籌組私募基金



另一方面，張際航期望可與復星產生協同效應，達到共享資源，他表示有意籌組一個私募基金，待發展成熟後再注入上市公司。至於中金投未來的發展方向，張際航表示未來將以綜合型的金融公司去發展，以服務全球華人為目標，因為國內不少中產在海外置業、移民、求學和旅遊有多方面的資金需要，中金投希望可把握國內中產階段這個目標客戶群。



北京是中金投的基地，專注做北京的中小企業金融服務，被問及內地近期的資金管制會否對其業務受到影響，張際航表示資金管制對中金投影響不大，相反由於國企銀行貸款審批嚴謹，一些即使具質素的借貸人也未能借貸，而這些客戶就被中金投吸納。



中金投透過今次的合作，期望3年內達到3個目標，包括總規模300億元人民幣、30萬個總客戶量，以及新業務貢獻集團30%的利潤。中金投未來會在海外進行抵押貸款，因中國人最愛買房買地，海外抵押貸款有需求、亦有商機。中金投未來除了加深主營業務外，亦會物色合適收購項目。