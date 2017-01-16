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﻿名店「Outlet村」下月港開幕

2017-01-16 列印
　　大型高檔名店Outlet「佛羅倫薩小鎮」上周四於廣州佛山舉行一周年慶典，其母公司RDM集團董事長兼首席執行官墨雅博（Jacopo Mazzei）表示，投資2.5億元的香港佛羅倫薩小鎮Outlet，將於下月18號開幕，選址位於葵涌貨櫃碼頭，將有逾20個國際品牌進駐，佔地面積達4.5萬平方呎。

  墨雅博對香港零售業前景有信心，料香港OUTLET開業後首年，顧客人流達50萬個，總營業額達5億港元。

        墨雅博指出香港佛羅倫薩小鎮Outlet的設計將會較為現代化，另外亦受惠香港免稅政策，商品價格將會打折大約3成至7成，以吸引更多顧客。
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