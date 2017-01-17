﻿夥長建電能斥資424億 購澳能源公司 長實志在必得

長和系再有海外新收購，由長實地產（1113）牽頭，聯同長江基建（1038）及電能實業（006），提出以每股3澳元，涉資74.08億澳元（約424.48億港元），全面收購澳洲上市的能源公司DUET。電能同時公佈豪派發每股特別息5元，令市場感意外。長實表明，香港地產市場難覓投資機會，海外投資項目有可觀回報，故決定收購，更指即使長建及電能股東不通過該交易，長實亦會獨自收購。



長實繼上次收購飛機租賃業務後，今次再次收購非地產項目，長實副董事總經理葉德銓昨日指出，現時的香港地產市場難以尋找投資機會，外國市場又出現回報可觀的投資項目，所以決定出手收購DUET。長實及長建分別出資40%，電能則佔20%。澳洲競爭及消費者委員會已經表明不會進行公眾檢討，因為收購不構成反競爭行為。收購作價較上周五DUET收市價2.78澳元，有9%溢價，該股昨日收報2.93澳元，已升近收購價。



指本港乏投資機會



長實地產在公告上指出，該集團坐擁大量現金，實質上沒有負債。惟於目前本地物業市場周期性階段，土地價格偏高而構成風險，要物色具合理回報之地產投資項目殊不容易；今次收購亦符合其全球多元化策略。



葉德銓在電話會議上強調，即使收購DUET全數由長實出資，加上之前飛機租賃業務，非地產業務佔公司總資產都不超過20%。即使收購計劃未能獲長建及電能小股東同意，長實仍有能力單獨進行交易，且毋須配股集資，由於該交易的作價低於總資產20%，故毋須小股東投票通過。



電能昨同時公佈考慮派特別中期息每股5元，但須獲董事會通過。葉德銓認為，對電能股東非常有利。金利豐證券研究部黃德几表示，相信今次電能派息能夠吸引小股東支持，而電能大股東是長建，電能派息一樣令長建得益。他認為長和系暫時不會推出重組計劃，但未來仍有重組可能。長建持有電能8.3億股，共38.87%股權，假設派息決定能夠通過，長建將收息41.5億元。長建董事總經理甘慶林則稱，去年長建有意競投澳洲Ausgrid，但遭當地政府的外國投資審查委員會以國家安全為由而否決，而今次DUET已向其股東推薦是次收購。



摩通維持「增持」評級



DUET為澳洲主要的能源資產擁有人及營運商，業務遍及歐美等地區，全資擁有澳洲維多利亞省的配氣商Multinet Gas及擁有當地配電商United Energy的66%權益，同時全資擁有西澳洲主要氣體輸送管道Dampier Bunbury Pipeline等。



摩通發表報告表示，維持長實的「增持」評級，目標價59.6元。長實昨日跌1.39%，收報49.6元；電能及長建均逆市升，電能收72.5元，升2.76%；長建收市報61.55元，升1%。