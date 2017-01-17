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﻿文翠珊今闡述脫歐路線

2017-01-17 列印
　　英國首相文翠珊今日（周二）將闡述英國脫歐路線圖，英國媒體報道指，她已準備退出免關稅的歐盟單一市場，以換取控制移民和與其他國家訂定商業協議的能力，消息打擊英鎊曾急挫逾1.6%，跌穿1.2美元，創近三個多月新低。所謂「硬脫歐」，指的是英國完全退出歐盟市場，亦即不再享有資金貨流等自由進出的權利。

　　《星期日泰晤士報》引述政府官員報道，預期文翠珊周二的演說，將引發市場調整。但政府發言人拒絕就英國將以「硬脫歐」交換完全收回移民管控權等問題做出回應，指有關說法「純屬臆測」。

　　歐洲股市昨日普遍偏軟，倫敦富時指數窄幅上落，收市微跌0.16%，報7325點；巴黎和法蘭克福分別跌0.75%和0.58%，報4885點及11561點。
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