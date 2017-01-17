﻿深股「恐新」跌穿萬關 恒指受累挫219點 外匯佔款14連跌

內地新股上市步伐或加快，投資者憂慮新股抽走資金，A股昨日掉頭回落，深證成指更跌穿1萬點大關。受到內地股市急跌拖累，港股昨日挫219點，跌穿100天線水平。另外，人民幣繼續貶值，走資壓力持續，人民銀行昨天公佈，去年12月外匯佔款按月減少3178億元人民幣，錄得連續14個月下跌。



恒指昨天收市報22718點，下跌1%。國企指數收報9666點，下滑121點，相當於1.2%。大市交投淡靜，只有569億元成交額。



新華社周日發表文章，表示應該適度加快新股上市步伐，以刺激實體經濟。消息令A股受壓，以中小型股份為主的深圳股市首當其衝。深證成指跌3%，收市報9712點，跌破1萬點水平。至於以重磅股為主的上證綜指跌勢相對較輕，只有0.3%，收市報3103點。



滬指「輕傷」 守3100關



另一方面，路透社報道，中國證監會主席劉士余上周六召集多間金融機構負責人舉行座談會，聽取市場人士對新股上市、再融資、新三板等議題的意見。



市傳內地當局將於短期內推新保險法規，以進一步規管涉及投資的財險產品，再加上A股轉弱，不利保險公司投資收益，內險股普遍受壓，其中國壽（2628）及新華保險（1336）齊跌逾2%。環球避險情緒再升溫，金價每盎司重上1200美元，黃金股普遍向好，中金國際（2099）昨升逾2%。融創（1918）入股樂視8.6%，融創股價昨天跌8%，而屬樂視系的酷派（2369）昨天亦跌逾3%。



君陽證券行政總裁鄧聲興認為，臨近農曆新年，投資者入市意欲較低，相信本周恒指仍會在22500點附近徘徊。比富達證券研究部主管林嘉麒指，若今日英國如市場傳言般宣佈硬脫歐，港股很大機會進一步下跌，但相信恒指於22000點有支持。



人民銀行昨天公佈，去年12月外匯佔款（指人行為收購美元等外匯而相應投放的人民幣）按月減少3178億元（人民幣，下同），錄得連續14個月下跌，且最近連續兩月降幅超3000億元，顯示走資規模仍相當大。



外匯佔款全年減2.9萬億



截至去年12月底外匯佔款餘額為21.94萬億元，以此計算，2016年內地的外匯佔款大減2.91萬億元。分析指，外匯佔款最新數據表明，美聯儲加息、特朗普即將就任美國總統等因素，資金持續流出中國。



由2015年11月起，內地的走資壓力驟升。其中，2015年12月外匯佔款大跌7082億元，錄得歷來單月最大跌幅；踏入2016年1月，外匯佔款減少6445億元，為當年減幅最大的1個月，及後數月，情況開始受控；至2016年9月以後，外匯佔款減少幅度再次加快，第四季有三個月的減幅超過3000億元。



中國社科院世界經濟與政治研究所專家肖立晟指，「收盤價+籃子貨幣」的匯率形成機制雖緩解人民幣貶值壓力，遏制外儲急降勢頭，但無法解決市場出清問題；人行應沿着「8 ·11」匯改最初的思路，讓市場供求佔主導地位，盡快實現停止對外匯市場的干預，讓人民幣自由浮動。



美匯指數昨日偏軟，人民幣兌美元在岸價（CNY）收漲，中間價亦三連升，報6.8874，是本月6日以來最高。人民幣兌美元在岸價下午收報6.8976，較上日升24點子。離岸價早段一度升穿6.84，最低見6.8679。截至本港時間昨晚8時，離岸價報6.8603。