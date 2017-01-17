﻿電盈賺20億跌一成 冀Viu TV五年收支平衡

受到免費電視Viu TV去年虧損1.83億元拖累，電訊盈科（008）去年全年純利20.51億元，下跌10.63%，派息則增多18%。電訊盈科董事總經理施立偉表示，收費電視、免費電視及OTT電視業務在市場推廣、成本控制及內容提供上均有協同效應，重申有信心Viu TV在5年內達收支平衡。



電訊盈科截至去年12月底止全年每股盈利26.79仙，下跌12.39%；派末期息20.17仙，增長18.37%。媒體業務方面，收費電視now TV收入減少1%至29億元；EBITDA跌16%至4.13億元；EBITDA邊際利潤減少3個百分點至14%。施立偉解釋指，收入及利潤下跌主因去年收費電視市場競爭激烈，市場非理性的競投亦推高內容成本及須推優惠吸引用戶續約，APRU（每月每戶平均收入）按年下跌2元至192元。



去年免費電視Viu TV的LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）為1.83億元，虧損涉及品牌、內容及人力資源方面的啟動開支；廣告收入則錄得1.6億元。而包括Viu App及MOOV在內的OTT業務，LBITDA為2.35億元。



受手機銷售下跌拖累，電訊盈科收入跌2.37%，至383.84億元。若撇除手機銷售，收入則按年升2%至347.85億元。EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前利潤）為122.26億元，按年增加2.92%。



盈大地產（432）去年虧損擴大至3.64億元，2015年同期虧損則為2.73億元。每股虧損22.96仙，不派末期息。期內綜合收入按年增加5%，達1.74億元；毛利約1.18億元，年增加6%。



香港電訊（6823）上周公佈業績理想，多間大行昨日出報告唱好，刺激電訊盈科及香港電訊昨日逆市上揚，電盈收報4.58元，升4.3%，香港電訊則在夾淡倉盤下，大升9.5%，收報10.4元。盈大地產昨收報3.16元，升1%。



