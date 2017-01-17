﻿市場憂硬脫歐 英鎊曾失守1.2

國際油價昨日好淡爭持，沙特阿拉伯能源部長稱，目前油組的減產協議在6月之後延期的機會不大，而美國上周的活躍鑽油台數目11周以來首見減少，紐約2月期油在每桶52美元水位波動。現貨金價則連升6個交易日，攀升每盎司1208美元的7周高位。美匯靠穩見101.73點，硬脫歐疑慮拖累英鎊昨日失守一度1.2美元水位，日圓則在避險需求下升見113兌1美元水位。



紐約2月期油價昨日早段曾升35美仙或0.67%，見每桶52.72美元，到歐市中段回軟0.48%，見每桶52.12美元。倫敦3月期油價亦曾升39美仙或0.7%，見每桶55.84美元，到歐洲後段曾倒跌0.47%，見每桶55.19美元。



另一方面，美國上周活躍的鑽油台數目減少7個，至522個，是11星期以來首見減少。美國頁岩油商的活躍鑽油台此前從去年5月的低位已增加超過200個，達至1年來最多。美匯指數周一靠穩升0.54%，見101.73點。



金價見6連升，紐約2月期金昨日曾升12.5美元或1.04%，見每盎司1208.7美元；倫敦現貨金價曾升11.27美元或0.94%，見每盎司1208.84美元的7周高位。市場憂慮英國首相文翠珊周二可能發表硬脫歐的立場，加上特朗普周五宣誓就任美國總統後的經濟政策有待確認，亞歐股市普遍走軟，利好黃金發揮避險港角色。黃金指數基金（ETF）的持金量上周五增加2.5公噸，至1771.7噸。



英鎊昨日曾跌見1.1986美元（英鎊兌9.29港元），是10月7日以來新低；自去年6月下旬公投脫歐以來，英鎊兌美元已累跌19%。英鎊兌每歐羅亦跌1.58%，見88.54便士的兩個月低位。



英國報章引述官員指，首相文翠珊周二闡述英國脫歐路線圖時，會表露「硬脫歐」立場，準備退出免關稅的歐盟單一市場，以換取控制移民和與其他國家訂定商業協議的能力。



市場避險情緒令日圓兌美元連升6個交易日，周一升0.75%，見113.63兌1美元（每百日圓兌6.81港元）。日本昨日出爐的11月核心機械定單按月跌5.1%，顯示企業支出有轉趨謹慎跡象，按月下降速度為7個月以來最快，跌幅大於市場預期跌1.7%。