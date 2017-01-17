﻿IFC外望——八首富坐擁半個地球財產

想知道呢個地球貧富懸殊有幾嚴重？樂施會研究指，包括蓋茲在內的全球頭8個首富嘅身家，已經等於36億最貧窮人士，即係半個地球人口所有嘅總和。



樂施會趁住瑞士達沃斯嘅世界經濟論壇舉行前夕，發表呢個叫《99%的經濟》報告，喚起大家注意貧富懸殊問題，已經到咗空前嚴重嘅境地。



報告提到嘅8位首富，分別係身體力行做善事嘅微軟創辦人蓋茲，據財富雜誌《福布斯》統計嘅身家達750億美元（5850億港元）；Zara大老闆奧特加（670億美元）、股神巴菲特（608億美元）、墨西哥電訊大亨斯利姆（500億）、亞馬遜老闆貝索斯（452億美元）、facebook創辦人朱克伯格（446億美元）、甲骨文創辦人艾莉森（436億美元），同埋紐約前市長彭博（400億美元）。



加起嚟咪4262億（3.3萬億港元），簡直係天文數字呀！所以咪話喺2015年，全球1%最有錢嘅人持有嘅財富，已經超過其餘99%嘅地球人，到今日情況一啲都冇改善。



六初創向阿里基金拎7800萬



近期科企創業成風，原來單係阿里巴巴香港創業者基金去年就收到超過500份本地初創企業商業方案。不過，世界從來就係冇免費午餐，就算初創科企要申手問人拎錢都係唔容易，所以500間入面亦僅有6間得到阿里巴巴嘅支持。另外，去年該基金舉辦嘅實習生計劃亦大受本地大學生歡迎，一共收到800份大學生申請，其中40人最終可以去到港女最愛嘅天貓、淘寶工作，其中10人更被錄取為正式員工。



阿里巴巴香港創業者基金總干事周駱美琪噚日表示，過去一年，阿里巴巴香港創業者基金挑選6間喺電商、O2O（線上對線下）、媒體行業中有發展潛力嘅企業進行投資，總投資金額近7800萬元。投資基金主要用嚟幫初創企業請人返嚟幫手同時擴大員工規模，以及開拓新市場等。



至於其中有幸俾阿里巴巴睇中嘅6家初創企業入面，就包括唔少港人熟悉，初創企業入面算老手嘅GoGoVan；而另外亦有日日煮、Shopline等初創企業。周駱美琪就話，受阿里巴巴投資嘅唸呢幾家公司當中，有營業額有增長同員工數目高增長等共同點，最勁嘅一家公司收入最大增長更超過3倍。不過，呢間咁勁嘅公司係唔係GoGoVan，就唔太清楚喇。



另外，據了解，今次夠膽向阿里巴巴伸手問拎錢嘅公司當中，其實大部分同阿里巴巴嘅本業都有相當大既關係。



芸芸500份本地初創企業申請入面，其中大概有70%就係同消費、電商相關，其餘8%為物聯網、可穿戴科技，6%為金融科技，可以話大部分都同阿里巴巴盤生意有關。



高瞻



