﻿市場簡訊

—交通銀行（3328）分拆的投行業務交銀國際，再有新進展。交行昨公告，交銀國際已向港交所（388）遞交上市文件。去年11月市場已傳出，交銀國際計劃集資約3億美元（約23.25億港元），最快在今年首季上市。交行H股昨收報5.74港元，跌0.86%。







—國泰航空（293）行政總裁朱國樑將於本周三的高層「領導會議」公佈最新的策略，團隊的每一份子務須積極參與。《路透》指國泰正考慮涉及裁員等成本削減措施，以扭轉盈利連跌三年的劣勢，同時要減低每單位成本。國泰則回應指，新業務策略會向全體員工公佈，會議焦點為闡釋新策略方針的由來，公司如何應對當前的挑戰，以及新業務策略如何改變作業模式；對裁員問題「永不說不」。







—鄭家純家族公司周大福愛用的經紀行及投資公司VMS及持有人麥少嫻，昨日認購華榮能源（1101）最多7.51億港元2019年到期7厘可換股債券。初步兌換價為每股兌換股份0.5元，較昨日收市價每股0.43元溢價約16.28%，佔擴大股本約40.89%。







—莎莎（178）去年12月底止季度業務扭轉之前的跌勢，季度零售及批發營業額按年上升0.9%，至約21.6億港元；香港及澳門地區零售及批發營業額按年上升1.1%，至17.59億港元，但同店銷售按年則減2%。同期中國內地、新加坡、馬來西亞、台灣地區和 sasa.com的零售及批發業務營業額則持平。港澳零售表現轉好主要因為內地客人流增加，使內地額交易宗數上升 5.4%，本地客人流則持平。



—合生創展（754）去年全年合約銷售金額約81.05億元人民幣，按年下跌18.84%，合約銷售面積約73.92萬平方米，平均售價每平米下跌3%，至10964元人民幣。







—越秀地產（123）公佈，去年12月合同銷售金額約33.75億元人民幣，按年上升約21%；合同銷售面積約23.32萬方米，下降約6%。去年全年累計合同銷售金額約302.52億元人民幣，上升約22%。







—中國國航（753）公佈，2016年12月按可用座位公里計之客運運力投入上升6.4%，旅客周轉量上升10.5%。







—光啟科學（439）斥約2.31億港元，入股英國航空航天技術以及解決方案之研發和製造公司Gilo股本約39.06%，投資分三期。收購後將可整合Gilo所擁有的技術、專業和基礎設備。







—標準資源（091）公佈，股份二合一，買賣單位由每手5萬股改為2.5萬股合併股份。之後按二供一基準發行約15.97億股供股股份，佔擴大後股本約33.33%；每股供股價0.09元，較昨日收市價0.08元，溢價12.5%，集資淨額約1.38億元。所得款項淨額約8000萬元用作償還債務，餘款將用作一般營運資金及未來業務發展。







—中國衛生控股（673）與深圳市高新奇澔鑫投資基金訂立戰略合作協議書，高新奇澔鑫成立醫療健康產業投資基金，第一期投資額1.5億元人民幣，公司將認購不多於2000萬元人民幣。