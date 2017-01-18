﻿打造「環球化的英國」 英硬脫歐 鎊匯彈升

英國首相文翠珊周二在倫敦發表演說，闡述英國「脫歐」的策略，強調英國不會留在歐洲共同市場，拒絕「半留半走」。這意味英國尋求「硬脫歐」。不過，文翠珊宣告將放眼天下，致力打造「環球化的英國」（Global Britain）。早前因受「硬脫歐」陰影拖累的英鎊匯價反彈，一度飆升2.9%，至1.2397美元。



文翠珊宣佈英國將徹底退出歐盟，早前因受「硬脫歐」陰影拖累的英鎊反而大幅反彈，一度飆升近3%，高位曾見1.2397美元。但股市則受影響而下跌，英國富時指數以全日低位7220點收市，下跌106點，跌幅相當於1.46%；而法國和德國股市亦報跌，法國CAC指數報4859點，跌0.46%，德國DAX指數收報11540點，跌0.13%。



英股跌1.4% 德股企穩



文翠珊在倫敦蘭卡斯特宮發表有關英國脫歐談判立場的演講，這是英國政府在去年6月全民公投決定脫歐後，首次就脫歐安排表態。她在演講中表示，英國不會在與歐盟談判中尋求籤訂任何讓英國「半留半走」的協議，英國將與歐盟建立一種「新的平等關係」。她說：「如果英國不離開共同市場，就不能算真正脫歐。」她對外國的外交官員說：「我要清楚說明：我所提出的議案，不能意謂英國仍將是歐洲共單一市場的成員。」



她同時警告，如果歐盟成員國在英國脫歐後，尋求對英國設置懲罰性關稅，將是「災難性的自毀行為」。輿論認為，文翠珊此次演講展現了對歐盟的強硬態度，徹底排除了此前部份英國政客支持的「軟脫歐」方案（即以放棄部份邊界主權、有條件允許歐盟移民入境為代價，留在共同市場）。文翠珊強調，脫歐意味着英國必須重新取回對邊界的控制權，控制進入英國的歐洲移民人數。



文翠珊又表示，英國致力於打造一個「真正環球化的英國」，不僅與歐盟這個「鄰居和最好的朋友」打交道，也與歐洲以外的國家加強聯繫。她表示，希望英國在脫歐後成為一個「更強大、更公平、更團結以及更加外向型」的國家。 她尋求將未來的英國定義為貿易自由度遠高於歐洲的全球參與者。



冀與歐盟國達關稅協定



至於在英國是否會留在歐盟關稅同盟問題上，文翠珊並未表態。她說自己希望英國能與歐盟國家達成關稅協定，但未給出更多細節。



文翠珊又稱，在落實最終脫歐協議之前，她的政府會將有關協議交由英國國會上下兩院表決。不過，她沒有說明如果協議未能獲國會通過，會帶來甚麼影響。



