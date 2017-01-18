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﻿美股復市未扭跌勢

2017-01-18 列印
  美國股市長周末假期後復市，杜指初段曾跌73點，跌至19812點，其後跌幅收窄，至今晨三時報19851點，較上周五跌34點；納斯達克指數報5544.23點，跌29.89點。

  滙控（005）美國預託證價格報64.13港元，較香港收市價跌0.07港元；中移動（941）美國預託證價格報85.67港元，較香港收市價升0.62港元。

　　證券商表示，市場對候任美國總統特朗普施政前景的不明朗情緒揮之不去，加上英國「硬脫歐」的陰霾仍未消散，皆不利美股。

　　摩根士丹利截至去年12月底的第四財季，盈利按年大升83%，至16.7億美元（約130億港元），折合每股賺81美仙，創金融危機以來最強的第四季度盈利表現；季內營業額亦按年增17%，至90.2億美元，較分析師預測為高。
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