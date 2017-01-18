﻿特朗普：美元太強 人幣應聲彈上6.8 分析仍指首季破七

將成美國總統的特朗普一句「美元太強」，美匯即腳軟，帶動積弱一時的其他貨幣回勇，其中人民幣離岸價昨一度升穿6.80兌1美元，急漲多達679點子，每百港元兌人幣重上87水平。不過，市場人士指，現時難言人民幣已轉勢，相信首季內人民幣仍有機會下試7算。



美國總統特朗普周一接受《華爾街日報》訪問時，打破美國總統向來不便評論美元匯價的傳統，直截了當指出目前美元「已經太強」，部份是由於中國壓低人幣匯價。特朗普說，現時美國公司已無法與中國競爭，美元過強正毀滅美國。



指美元過強正毀滅美國



特朗普形容人幣匯價「有如滾石般下滑」，而對於中國政府近期力托人幣的舉動，他不以為然，指為中國政府不願激怒華府的伎倆。



在特朗普發表有關的「偉論」後，美匯指數曾跌0.71%，見100.46點。日圓則升1.29%，見112.73兌1美元（每百日圓兌6.878港元）。歐羅高位曾見1.0719美元，升1.11%（歐羅兌8.31港元）。



人幣離岸價（CNH）及在岸價（CNY）均大漲，CNH由早段起持續上升，午段後升勢更凌厲，衝破多個關口，曾高見6.7915，截至晚上約10時報6.7987（每百港元兌87.6人幣），仍大升607點子。CNY日盤收報6.8728，上升248點子；夜盤升幅擴大，晚上10時報6.8490。



東亞銀行（023）貨幣及利率交易部主管陳德祥指，隨著美匯回調，先前炒人幣貶值的期貨合約紛紛平盤，帶動即期CNH急彈，相信不涉人行干預。上商財資業務處研究部主管林俊泓也認為，昨不似有人行干預的蹤影。



社科院：五選四 匯率可棄



陳德祥認為，人幣轉強主要受3個因素影響，包括英國首相文翠珊昨晚發表英國脫歐安排，由於市場對此憂慮程度減低，在風險情緒改善下，對人幣有支持；美元轉弱，以及市場仍恐人行在農曆新年前後隨時在離岸市場再度夾息，故未敢再建淡倉，惟難言人幣轉勢，預期人幣試7算的時間只是由1月份推後至首季而已。



不過，亦有交易員則指，以昨日CNH日間數度「突然大升」，包括1時許、約4時及4時45分，CNH都在1、2分鐘急升約100點子，甚有人行干預的味道，認為人行或趁美匯轉弱托高人幣「儲定彈藥」，因未知特朗普上場後實際政策如何，故為人幣預備更大緩衝空間來應對今後的發展情況，但認為人幣貶值基調仍存。



中國社科院學部委員余永定直指，中國目前所面臨的是五選四的局面，匯率、外儲、貨幣政策獨立性、國家信譽和防止市場扭曲、人幣國際化。他認為，當中最不值得保的就是匯率，且應該克服非理性的匯率浮動恐懼症。