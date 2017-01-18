﻿油市供求平衡在望 紐約期油曾升逾2%

美元兌主要貨幣匯價昨日下滑，其中日圓曾漲逾1%，升至112兌1美元，主要受候任美國總統特朗普指「美元太強」所拖累。而英鎊兌美元在英國首相文翠珊發表其「脫歐」談判立場後，則一度錄得逾8年來最勁單日升幅。沙特能源部長以及國際能源機構執行幹事畢羅爾均預期，油市會在上半年恢復供求平衡，利好紐約期油曾升逾2%，見每桶53美元水位。現貨金價受惠避險需求，見七連升。



反映美元兌6種主要貨幣的美匯指數周五曾隔日跌0.87%，見100.33，是去年7月以來最大單日跌幅。日圓則升1.29%，見112.73兌1美元（每百日圓兌6.878港元）；日圓在過去7個交易已累升3.5%。



美國總統特朗普指出，目前美元「已經太強」，部份是由於中國壓低人民幣匯價。他說，現時美國公司已無法與中國競爭，美元過強正毀滅美國。特朗普形容人民幣匯價「有如滾石般下滑」，而對於中國政府近期力托人民幣的舉動，他不以為然，指為中國政府不願激怒華府的伎倆。



現貨金價受惠避險需求



歐羅高位曾見1.0719美元，升1.11%（歐羅兌8.31港元）。英鎊昨日一度銳升2.49%，見1.2347美元（英鎊兌9.5758港元），創2008年10月以來大單日升幅。文翠珊昨日表示，有關英國退出歐盟事宜，將會讓國最後決定，其言論刺激英鎊攀升。



商品方面，受惠美元下滑，加上文翠珊表示英國未來貨物和服務環節將退出歐洲單一市場，強化黃金的避險資產地位，倫敦現貨金價昨曾隔日升16.1美元或1.34%，見每盎司1218.95美元，創去年11月18日以來新高；並且步入連續第7個交易日報升，為去年11月以來最長。



紐約2月期金假日後復市，昨日曾升22.7美元或1.9%，創去年11月以來最大單日升幅，見每盎司1218.9美元。全球最大黃金交易所基金SPDR Trust，周五錄得去年11月9日以來首度上升。



油價昨日亦受惠美元下跌，紐約2月期油價昨日早段曾升1.15美元或2.2%，見每桶53.52美元。倫敦3月期油價亦曾升1.09美元或1.95%，見每桶56.95美元。油商說，除了美元下跌因素，沙特阿拉伯能源部長法力赫以及國際能源機構執行幹事畢羅爾預期，油市將會在2017年上半年復歸平衡，亦利好油價。