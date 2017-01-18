﻿IFC外望——王健林：年擲百億美元投資海外

阿爾卑斯山下風景如畫嘅達沃斯小鎮呢幾日好熱鬧，各國首腦、行業巨頭都聚集喺世界經濟論壇。萬達董事長王健林就喺達沃斯籌劃新意念，話每年有50億至100億美元對外投資，當中著重於娛樂及體育方面。未來投資嘅首選係美國，其次係歐洲，而購買美國電影公司嘅談判，就未有實質進展。



萬達目前考慮緊一項非常大嘅澳洲旅遊項目，因為澳洲係最受中國旅客青睞嘅目的地之一。王健林喺上周六嘅年會上就表明，「萬達轉型基本成功」，表示將退出發跡嘅房地產業，多元轉型升級成為以服務業為主的商業、文化、網絡和金融四大支柱產業。佢仲笑言，地產好景期短，基本上3年左右來一回，已經被調控了十幾次。另外，佢又話有信心中國企業同政府嘅債務可以受控，由於政府干預措施，預計中國房地產市場會出現輕微調整。



砌低支付寶 馬化騰豪派一億



微信支付同支付寶兩大內地重量級對手，去年一整年拳來腳往嘅埋身肉搏後，暫時仲未有第三方數據，市傳噚日騰訊（700）主席馬化騰，喺微信支付年會上就親落場做呢場賽事嘅裁判，宣佈微信支付2016年線下交易份額已經全面超越支付寶，完全「K.O」對方咁話。



不過，相信今次贏咗支付寶最開心嘅，唔係身為老闆嘅馬化騰，而係微信支付員工，因為消息話馬化騰公佈贏咗後，立即大賞三軍，不但送出一億人民幣畀微信支付寶嘅員工平分，仲每人送多部iPhone 7 Plus，認真大手筆。所以對一班員工嚟講，今次真係贏晒。



今次馬化騰話打低支付寶，唔知係唔係同阿里唔專心有關，阿里仍然忙於打假，最近就宣佈與LV、三星合作，成立「大數據打假聯盟」。有「滅絕師太」之稱嘅阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳更表示，數據同分析係目前對付假貨最強而有力嘅武器，只要大家團結就可以贏咁話。



高瞻



