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﻿投資會會員獲贈法興利是封

2017-01-18 列印
　　新春將至，輪證發行商法興特意向「頭條財經投資會」會員送出4000套利是封。本會會員將陸續收到領取利是封電郵，憑電郵可往中區環球大廈星島中心領取法興利是封5套（共50個）。

  每名會員限領5套，先到先得，送完即止。非會員如想領取法興利是封，請到《頭條財經網》：http://hdfin.stheadline.com/，申請成為本會會員。

　　領取地點：星島中心——中環環球大廈商場2樓249號鋪。

　　辦公時間：星期一至六，上午10時至下午6時，午膳時間照常服務，星期日及公眾假期休息。
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