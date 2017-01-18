﻿市場簡訊

—美高梅中國（2282）公佈，位於澳門路氹的綜合娛樂場、酒店及娛樂度假村美高梅路氹，目前預期於今年下半年開業。美高梅指路氹項目設計的複雜性，以及致力在反映目前市場需求情況下成功開業，項目的預期開業時間將由2017第二季調整至2017年下半年。







—私募基金TPG昨晚配售李寧（2331），涉資最多5.47億元。銷售文件顯示，TPG擬以每股4.73元至4.8元，出售1.14億股李寧，佔5.7%，配售價折讓2.8%至4.3%。







—信德集團（242）以1390.6萬元向何鴻燊家族成員何超雄，出售氹仔濠尚6座23樓B室，建築面積約1690平方呎，銷售面積約1258平方呎。預計將錄得600萬元盈利。







—陽光油砂（2012）向獨立第三方正維國際私人配售4200萬元股份，將發行1.5億股新股，相當於擴大後2.91%股本，而每股作價0.28元，較昨日收報折讓18.84%。







—味千（538）公佈去年12月底止末季銷售，快速休閒餐廳業務銷售按年跌12.5%。香港同店銷售按年跌1.7%，扣除增值稅的中國同店銷售淨增長率按年下跌5.9%。







—歐舒丹（973）宣佈，將Le Couvent Des Minimes品牌出售予HLD Group及Didier Tabary，但未有披露作價。Le Couvent des Minimes品牌於2004年創立，目前主要通過藥店及香水店在15個國家營銷。







—中建置地（261）發盈警，預期截至2016年12月底止全年虧損大幅增加，2015年淨虧損7400萬元。製造業務重組，機器及設備的潛在減值撥備。人民幣貶值及中國內地當地的物業市場情況，導致投資物業的潛在公允值虧損。







—時代地產（1233）以總代價31.37億元人民幣，購入佛山市南海區住宅地，總地盤面積約11.79萬方米，容積率不得超過3，被指定用於開發住宅物業為主。







—萊蒙（3688）2016年物業及車位合同銷售約40.48億元，下跌49.5%；來自物業銷售約38.97億元，車位則佔1.51億元。已售合同總建築面積約18.74萬方米，已售車位1032個。