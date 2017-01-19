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﻿德銀561億和解毒債案

2017-01-19 列印
  德意志銀行周二終於就金融危機期間涉及的有毒按揭債調查，支付72億美元（約561億港元）與美國司法部達成和解，較去年後者提出的140億美元天價罰單成功「還價」一半。根據德銀表示，72億美元和解金中，有31億美元是罰款，其餘41億美元用於消費者補償。

  德銀預期會令該行本季的稅前盈利減少12億美元，其餘大部份由德銀的撥備支付，而後者的補償金料繼續拖累該行未來數年的盈利表現。

　　另一方面，高盛公佈，截至去年12月底的第四季純利23.5億美元，按年升2.07倍，折合每股賺5.08美元；期內營業額按年升12%，至81.7億美元。花旗去年第四季純利按年升7.1%，賺35.7億美元，折合每股賺1.14美元；營業額倒退8%，報170億美元。
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