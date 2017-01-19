﻿人行單日放水4100億 紓緩新春前「錢荒」 央企投資設負面清單

春節漸近，內地市場資金再度緊張。人民銀行昨通過公開市場淨投放4100億元，創單日淨投放最高記錄。另外，因應近年央企「走出去」步伐加快，為免國企胡亂走出去，令外匯流失，國資委昨發佈新規，首次引入央企投資項目負面清單，設下「禁止類」、「特別監管類」項目，實行分類監管。



內地市場資金在春節前後再度緊張，人行昨通過公開市場，淨投放4100億元，創下單日淨投放最高記錄。不過，央行放水仍未能緩和資金緊張趨勢，資金利率全面抽緊，其中，銀行間7天期回購加權利率飆升逾30點子，至2.7136%，創逾兩年最大漲幅。銀行間大額支付系統再度延時關閉。



上海同業拆息全線升



上海同業拆息（Shibor）也全線抽升，創逾一年多新高。隔夜拆息升7.17點子 ，至2.328%；21天期拆息報3.7502%，抽升3.86點子，央行已向大行發出口頭通知，提醒大型銀行加強春節前後的流動性管理。



另外，近年央企「走出去」步伐加快，累計海外投資逾5萬億人民幣，國資委昨發佈新規，首次引入央企投資項目負面清單。新規對央企境外投資要求更嚴格，並要求央企聚焦主業，原則上不得在境外從事非主業投資。



國資委副主任黃丹華稱，國資委將向央企發佈境內、境外兩張清單。被問及哪些會列入「禁止類」，黃丹華表示，不符合國家產業政策；不符合投資決策程序；項目資本金低於國家相關規定，以及達不到最低預期投資收益的項目，均會被列入「禁止類」。



目前央企的境外資產已超過5萬億元人民幣，今年全球經濟不確性因素增加，人民幣貶值又促使走資加劇，內地已收緊對海外投資監管。據最新修訂的《中央企業投資監督管理辦理》和《中央企業境外投資監督管理辦法》，負面清單分兩類：列入「禁止類」的境內外投資項目，央企一律不得投資；列入「特別監管類」的項目，應報國資委履行出資人審核把關程序。負面清單之外的項目，由企業自主決策、自擔責任。



境禁外非主業投資



在境外投資方面，辦法規定，中央企業原則上不得在境外從事非主業投資。有特殊原因確須開展非主業投資的，應報送國資委審核把關。為防範風險，在股權結構上要求央企境外投資應積極引入國有資本投資運營公司、當地投資者，以及國際投資機構等入股。



同時，央企應重視境外項目安全風險防範，應當對境外重大投資項目開展常態化審計。央企境外投資應提高投資收益水平，實現國有資產保值增值。辦法還要求，央企應當於每年3月10日前將經董事會審議通過的年度投資計劃報送國資委，內容包括投資方向、投資規模及資產負債率水平及投資資金來源等。