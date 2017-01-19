﻿滙控倫敦投行業務 脫歐後兩年或遷法

英國首相文翠珊決定脫歐的路線圖，滙控（005）行政總裁歐智華表示，因應英國脫歐，滙控位於倫敦的交易業務或將搬到法國巴黎，是次涉及千人的搬遷行動將在脫歐後兩年內完成。他又認為，現今全球性銀行能有10%的股本回報率已是相當不俗。



歐智華在達沃斯世界經濟論壇接受外電訪問時表示，凡歐盟條例覆蓋的業務活動都會搬遷，有關業務的收入貢獻約為滙控環球銀行及資本市場業務的兩成收入。他重申隨著英國脫歐，滙控將約有1000個倫敦的職位須遷往法國，主要涉及歐盟條例覆蓋產品的相關職位。調遷人手並不會在今年、甚至明年發生。他謂，當英國正式脫歐後，將啟動搬遷行動於兩年內完成。



由於滙控早年在法國收購了法國商業銀行（CCF），故在當地已有附屬，因此可緩慢部署，但對於在歐盟地區沒附屬的銀行，則要盡快作出決定。滙控英國業務在當地僱用了2100名歐盟地區的居民，另在區外則有1300多僱員，故將密切留意事態發展。



投資者普遍要求大型國際銀行至少有10%股本回報率。歐智華認為，投資者應降低對銀行盈利能力的預期，10%的ROE對大型國際銀行而言已是相當不俗。他估計，一旦監管機構落實對銀行資本的新要求，投資者的預期ROE可能要降至8%，但相信如滙控般的國際銀行最終可達致10%ROE、股息率4%至5%，以及股價處於1.1至1.2倍市帳率。去年首9個月，滙控股本回報率僅4.4%。



歐智華讚揚英國首相文翠珊處理脫歐的手法，認為不論脫歐與否，倫敦仍為國際金融中心，脫歐對當地金融業收入影響將於兩三年內好轉過來。此外，他預期特朗普上任美國統總後，不會爆發中美貿易戰。惟一旦中美爆發貿易戰，勢必對滙控造成負面影響。