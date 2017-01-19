﻿關注央行退市時機 歐羅曾跌至1.065

國際油價周三先升後軟，市場雖憧憬上半年供求平衡利好油價前景，但國際能源機構預期美國頁岩油商將顯著增產，令油價其後倒跌，紐約2月期油跌見每桶51美元水位。現貨金價則八連升止步，回軟至每盎司1210美元。美匯回穩逼近101點，硬脫歐疑慮恢復拖累英鎊跌勢，昨日跌見1.22美元；歐羅亦見回軟至1.065美元。



紐約2月期油價昨日早段曾升0.59%，見每桶52.79美元，到美市初段倒跌1.27美元或2.42%，見每桶51.21美元。倫敦3月期油價亦在早段升0.78%後，倒跌1.37美元或2.47%，見每桶54.1美元。



儘管油組與其他11個非油組國家本月啟動減產以來，紐約期油曾攀升每桶55美元水位，但無法守住該水位。國際能源機構（IEA）的執行幹事畢羅爾警告，油價回升將帶動美國的投資和產量增加；他認為每桶56至57美元的紐約油價，將激勵更多頁岩油商增加。另一方面，美國能源情報署發佈的採油報告預期，美國大頁岩油商的日產量到2月份將增至475萬桶。而市場預測，美國周四公佈的上周原油庫存減少100萬桶。



美匯指數周三回升0.59%，見100.92點。美國新出爐的12月份通脹按年加快至2.1%，是兩年半最大升幅。美匯回穩，利淡金價扭轉前7個交易日的升勢，紐約2月期金昨日曾跌3.4美元或0.28%，見每盎司1209.5美元；倫敦現貨金價曾跌6.82美元或0.56%，見每盎司1210.18美元，仍為7周高位。



業界分析師預測，金價在特朗普周五就任至月尾農曆新年期間可能出現顯著調整。黃金指數基金（ETF）的持金量周二增加1.6公噸，至1773.2噸。



英鎊繼周二尾盤升3.05%後，昨日兌美元回軟1.18%，低位見1.2267美元（英鎊兌9.5港元）匯商指，市場在咀嚼英國首相周二的硬脫歐言論立場期間，出現的短線補倉盤支持英鎊一度大幅反彈逾3%，但有關的硬脫歐的疑慮仍在，加上美匯回升，令英鎊回吐逾三分一的前日升幅。



對比之下，市場昨日更關注歐洲央行周四出爐的議息結果，市場一致預期將按兵不動，焦點落在央行行長德拉吉在會後記者會上，如何評價近日見改善的經濟數據和通脹，以揣摩該行退市的時機。歐羅昨日跌0.53%，見1.065美元（歐羅兌8.25港元）。