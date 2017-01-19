﻿IFC外望——雞年火生土 里昂睇好地產股

中信里昂證券每年都會有風水指數，用風水術數角度去預測吓香港來年嘅運勢呀、恒指呀、名人嘅運程咁，今年係特首選舉年，市民大眾當然最關心邊個做特首啦，雖然唔係人人有得選，但參考吓風水睇下點樣指點迷津都好呀！



一早已經公佈咗會參選特首嘅葉劉淑儀係屬虎，里昂風水指數話佢今年係屬於金虎，金虎喺雞年可以話係佔盡天時地利，而葉劉淑儀唔會錯過呢個有利嘅時機，仲話佢今年喺香港政治舞台，會上演一場觀賞指數超晒標嘅大戰。葉劉淑儀為咗選舉，四出奔走，但就可以獲得唔少支持，今年佢將會積極探索新嘅想法同可能性。



前財政司司長曾俊華一早辭咗職，傳出佢仲會喺今日（19日）開記招宣佈參選。曾俊華屬兔，里昂風水指數指屬兔今年係金兔，仲話曾俊華雖然有西方教育背景，但相信唔會影響到佢係中央心目中佔據一席位，但就可能將會面臨重大家庭嘅問題。有名人預測，當然唔少得有雞年嘅恒指預測啦，里昂風水就估今年恒指表現將會向好，但就唔會一帆風順。報告仲話今年五行屬火，而「火」則生「土」，所以預計今年對屬土嘅地產行業表現將會較好，仲話恒指7月會見高位，年尾收報將會高於年初。



人仔貶值 陸叔：冇有怕



噚日與人稱陸叔嘅獨立股評人陳永陸飯聚，講開人民幣貶值，佢就話可謂冇有怕，皆因眼明手快嘅他，早前趁人民幣緊張、隔夜息飆升時，將內地嘅人民幣資金做定期，一年息率高達6厘。陸叔話，人民幣再跌幅度有限，即使再貶6%，最多咪打過和，費事將資今調來調去喎。佢仲話，已把一半人民幣資金調回香港，喺內地嘅人民幣有限。



農曆新年將至，陸叔話唔會出外旅行，因新年要拜年，仲分享佢新年逗利是嘅經驗，細細個已經將利是錢上繳畀媽咪，佢話媽咪都要派利是，當係幫補下，仲會計每年媽咪啲利是係赤字定盈餘，幫媽咪計數。



同媽咪關係好好嘅陸叔仲話，當年打第一份工，（相信都三四十年前），月薪只得1600元，租金用去四百，家用六百，雖然自己得六百蚊使，但都仲有錢剩，夠錢供部卡式帶機，可能就係咁培養佢開咪講股既興趣。陸叔唔只眼光好，仲認真慳家。



高瞻