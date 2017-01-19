﻿市場簡訊

—證監會藉中國森林（930）涉造假案，首次向保薦人和核數師「開刀」，令新股市場風聲鶴唳。有投行發出內部指引，提醒員工揀「刁」首要是「安全第一」，並暫緩所有業務「獨特」新股的上市安排。市場人士指，投行為求自保，已較傾向為銀行、國企等「穩陣」行業保薦，業務相對創新的企業，上市將更困難。有中資投行人士指，其合規部門昨日就該案件，特別發出內部通知，提醒投資銀行部的員工，為新股保薦時要加倍小心，做好盡職審查。他稱，投行為避免風險，近期揀「刁」的類型已有所改變，「大家都小心為上，所以近排做嚟做去都係銀行、證券商、國企，係冇賣點，故事又沉悶，但起碼唔會造假。」







—北亞策略（8080）公佈，昨日廉政公署人員上門搜查公司之香港總辦事處，以執行搜查令。北亞策略須出示有關2014年收購採礦諮詢分部，及於2015年3月宣佈配售股份之記錄。該公司於2016年11月出售持有採礦諮詢分部之公司，隨即已終止其採礦諮詢業。



公佈交代，廉署人員無上門搜查集團的其他物業，集團亦無其他董事或僱員於同一場合或就同一主要事項被拘捕。公佈並指，該搜查並無對公司日常業務的營運造成任何重大不利影響，預期該搜查將不會對財務狀況造成任何重大不利影響。北亞策略昨日股價跌1.98%，收報0.099元。







—東方海外（316）發言人澄清，有關公司賣盤的報道是謠言，公司未有考慮過出售股權。內地傳媒引述消息人士指，長榮海運、法國達飛輪船及中遠海運集團將參與收購東方海外。也有報道指中遠海運曾研究購入東方海外貨櫃運輸業務，擴大規模減低成本，但研究只是初步。







—中交（1800）與貴陽國家高新區成功簽訂投資協議，中交將斥資300億元人民幣，與貴陽共同開發及營運航空和汽車發動機「動力小鎮」。「動力小鎮」是貴陽軍民融合創新發展示範基地，目標打造中國航空發動機產業新產品，中國汽車發動機產業新引擎，以及中國具有重要影響力的千億級發動機及關聯產業集群。







—遠東宏信（3360）昨日宣佈，同意分別以15.62億元及3.88億元人民幣，合共19.49億元人民幣，向民生通惠資產管理出售遠東國際租賃及遠東宏信天津的基礎資產。公司預期，出售事項完成後，將會實現收益淨額約300萬元，出售事項所得款項淨額將用於未來融資租賃交易。







—中國再保險（1508）公佈，子公司中國大地財產保險股份2016原保費收入總額約319.58億元人民幣，按年增長20.19%。







—環能國際（1102）發盈警，預期截至去年12月底止全年業績，虧損淨額料按年增加，2015年同期虧損約7830萬元。虧損增加主要由於位於印尼的大理石礦場項目要進行減值。







—雅各臣製藥（2633）公佈，收購香港靈芝藥廠接近所有資產，包括產品註冊證、知識產權（包括商標）及商譽。香港靈芝藥廠的產品，包括十靈丹、十靈油及傷風克等。集團表示，收購有助加快藥品業務的增長，並帶來顯著的協同效應。







—TCL多媒體（1070）發盈喜，預期截至去年12月底止，全年盈利將大幅增加，2015年同期盈利2581萬元。盈利大增，主要由於去年第四季銷量持續增長，而各項降低成本的措施亦開始見效。







—近期成為內地走資工具的比特幣，昨日央視在晚間新聞，援引央行上海總部稱，初步檢查發現，「比特幣中國」交易平台存在超範圍經營、違規開展配資（即槓桿融資）業務、投資者資金未實行第三方存管等問題。消息令比特幣價格急跌，一小時跌逾6%，跌穿5800元人民幣關口。央行在北京的營業管理部昨天也公告，自聯合調查組進駐「幣行」、「火幣網」後，初步發行這些交易平台違規開展融資融券業務，導致市場異常波動。此外，這些平台均未按規定建立反洗錢內控制度。