﻿觀望特朗普「登基」 美通脹加快 英鎊「彈散」

美國新出爐的12月份通脹連續5個月報升，升幅達2.1%，為兩年半最大的升幅，刺激美匯指數止跌回升，但美股早段則呈個別發展，杜指曾跌逾87點，跌至19700點水位。英鎊兌美元繼周二大幅反彈3%後，昨日回吐，跌至1.23美元水平。



美國勞工部新出爐的12月份消費物價指數五連升，按月升0.3%，與分析師預期相符，較11月份的0.2%有所加快。若按年計，上月通脹升2.1%，高於11月的1.7%，是2014年6月以來最快。



杜指曾跌87點



通脹加快並朝向聯儲局長期目標水平邁進，但股市未有因而受惠，市場觀望儲局發表的褐皮書，以掌握更多國內經濟表現的訊息，同時特朗普將於周五正式入主白宮，他上任後會否立即向中國實施制裁行動，以及實行他競選時的承諾，成為市場的關注焦點。截至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數報19788點，跌38點；納斯達克指數報5541.34點，升2.72點。滙控（005）美國預託證價格報64.94港元，較香港收市價升0.24港元；中移動（941）美國預託證價格報86.17港元，較香港收市價跌0.28港元。



另外，聯儲局昨日亦公佈12月份工業生產，按月升0.2%，較11月的0.1%有所加快，但遜於分析師預測的0.4%。



受惠於通脹數據，美匯昨日止跌回升，美匯指數曾升0.59%，見100.92點。英鎊昨日兌美元回軟1.18%，低位曾跌至1.2267美元（兌9.5港元）。



港股重越兩萬三



港股方面，受惠於多隻重磅股造好，恒指昨日終重越23000點關口。恒指昨日高開48點，其後愈升愈有，最多升311點，曾高見231515點，創兩個半月新高，惟午後走勢未能進一步攀升，但仍力守23000點收市，收報23098點，升257點，成交額684億元。



建行（939）、友邦（1299）和騰訊（700）已合共貢獻恒指66點，加上國際油價造好，令石油股受刺激，中資「三桶油」最多升1.8%。



另一方面，根據中國結算公佈的去年12月統計月報顯示，社保基金當月新開A股帳戶6個，滬市與深市各3個，被市場解讀為社保入市，而社保基金期初A股帳戶數為310個。至於社保基金對上一次開戶是在2015年7月份，當月新開戶有46個。



比富達證券研究部主管林嘉麒表示，恒指昨日升勢由指數股帶動，加上有部份為平淡倉交易，相信港股短期仍有力企穩23000點。