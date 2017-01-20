﻿重提同股不同權 港交所或設新板 與創板改革一併諮詢

港交所（388）重提「同股不同權」，建議設立「新板」，容許這類企業在該板上市，同時提出以全盤形式，於今年內就創業板檢討，及設立新板一併作市場諮詢。若果成事，創業板將是繼2008年後，第二度改變定位。



證監會主席唐家成曾指出，必須先完成創業板檢討，才再考慮是否設立新板。但港交所行政總裁李小加昨日再唱反調，表示創業板改革，和設立新板的問題互有關連，故有必要一次過作全盤諮詢，以更有效處理問題。被問到諮詢是否需得到證監會同意，他指港交所任何改革都需要證監會同意，雙方會緊密合作，給予市場足夠的空間討論，冀望今年內能推出諮詢，但暫未有具體時間表。



重點檢討全配售及上市門檻



創業板2008年改變定位，成為創業板企業轉主板的踏腳石，李小加指，是時候探討該機制是否需要改變，而全配售機制，及上市門檻，亦是創業板改革的檢討重點。同時將全面檢視主板及創業板的借殼上市、集資等規則，以及如何改善長期停牌公司及除牌的處理。



港交所去年已提出建立新板，今年則詳細列明新板是用來吸引海外企業，例如東盟、「一帶一路」國家；中小企、初創等新興企業。李小加指，大部份人在某種程度上，不喜歡同股同權，因此新板特別提到可考慮引入同股不同權的公司。他指，新板的上市公司的前期風險較大，未必適合在創業板及主板上市，故需要考慮是否為投資者准入資格、上市門檻等設限，亦要研究是否需要訂立更嚴格的除牌機制，保薦人角色亦要研究是否加強。



研統一滬深港通交易時間



港交所昨日公佈一連串2017年計劃，其中指正研究統一滬、深港通的交易時間，即是投資者可在香港假期、但內地為交易日時，買賣互聯互通內的A股，以降低持股風險；香港經紀可自行決定是否參與假日交易，但該計劃仍有待內地監管機構批准，亦需要得到市場共識，同時需要結算銀行的支援，現時仍未可行。



另外，港交所稱正研究延長收市後期貨交易時段，及擴闊產品範圍，計劃於今年中，就分階段延長收市後期貨交易時段、和加入恒指期權於該時段交易諮詢市場意見。港交所亦會在年內推出多項新產品，包括首組以美元及人民幣（香港）計價的可實物交收的黃金期貨合約、中國財政部國債期貨等，目前正待證監會審批。