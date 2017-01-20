﻿人幣在岸價又跌 重回6.87水平

內地期貨利率回順，加上聯儲局主席耶倫利好美元一席話，令前日大升的人民幣在岸價，昨日掉頭大跌逾400點子，重返6.87水平。



在岸人幣（CNY）中間價昨收報6.8568兌1美元，微跌43點子，全日表現顯著偏軟，曾低見6.8803，日盤收報6.8760，急跌418點子，截至晚上9時夜盤報6.8650。離岸人幣（CNH）方面，前日大跌379點子後，昨表現相對平穩，徘徊於6.8283至6.8473之間。



新政奏效 個人購匯減



另外，內地於年初開始實施更嚴格的個人購匯申報新政策，外管局昨天透露，今年1月份以來，個人日均購匯按月或按年比較均有所回落，個人購匯基本穩定。反映內地收緊個人購匯的政策，已然奏效。



目前內地居民每年有5萬美元的購匯額度。外管局新聞發言人王春英昨表示，將加強對個人購付匯申報事項的事後抽查和檢查力度，提高對個人申報訊息和交易數據的監測、分析、篩選和審查頻率，違規個人購匯將受限或被禁止。



針對近期有傳聞指，如果跨境資金流出壓力大時，中國可能採取強制結匯。王春英回應稱「沒有得到這方面的訊息。」並呼籲「不要輕信傳言。」外管局最新數據顯示，去年12月份銀行代客結售匯逆差為2983億元（人民幣，下同），錄得去年1月份以來的最大。而2016全年銀行結售匯逆差2.25億元。



王春英稱，2016年跨境金流出壓力有所緩解，未來跨境資金流動總體也將朝均衡方向發展。中國外匯儲備規模仍十分充裕，未來外儲圍繞合理區間上下波動將是常態。