﻿耶倫撐緊縮貨幣 美匯重返101水平

承接周三的凌厲升幅，美元兌主要貨幣匯價昨日續漲，其中當中日圓進一步回落至115兌1美元水平，主要受聯儲局主席耶倫發表支持緊縮貨幣的言論刺激。此外，歐洲央行昨日議息後，行長德拉吉形容歐羅區物價壓力仍低迷，尚未見到基本通脹穩步回升的趨勢，歐羅在1.06美元水位先升後回。



反映美元兌6種主要貨幣的美匯指數周四曾升0.75%，報101.69。日圓兌美元曾進一步跌至115.53兌1美元（每百日圓兌6.7港元），下挫0.38%。在此前一天的周三，美匯指數受耶倫演說影響曾大幅漲逾1%，日圓兌美元周三急挫近2%，由112兌1美元大幅回落至114水平，重返特朗普周二出口術唱低美元前的水平。



耶倫周三宣稱，美國經濟已接近達標，未來3年裏儲局每年有條件「加息數次」。歐羅昨日早段曾升0.44%，見1.0677美元，但德拉吉在記者會發表上述講話後，歐羅隨即倒跌0.25%，見1.0603美元（歐羅兌8.23港元）。英鎊昨日則止跌回升0.65%，歐市中段升見1.2341美元（英鎊兌9.56港元）。



商品方面，持續受美匯反彈影響，金價昨日跌幅擴大。紐約2月期金昨日曾跌16.7美元或1.38%，見每盎司1195.4美元；倫敦現貨金價曾跌8.25美元或0.69%，見每盎司1195.9美元。在周三，現貨金價跌1.06%，是去年12月15日以來最大單日跌幅。



金價跌幅擴大



至於油價，紐約2月期油價在周三受美元反彈拖累低收2.67%後，昨日曾反彈79美仙或1.55%，至每桶51.87美元；倫敦3月期油價在周三低收2.79%後，昨曾回升85美仙或1.58%，見每桶54.77美元。



油商表示，國際能源機構（IEA）指出，即使在石油輸出國組織（OPEC）與非油組國家達成減產協議，石油市場其實已經趨緊，加上美國石油學會調查的數字顯示，美國上周原油存貨下降，均對油價有一定支持。