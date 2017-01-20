﻿IFC外望——滙豐恒生P2P客戶可潮派e利是

舊年9月滙豐及恒生母子兩行齊齊P2P（個人對個人轉帳）服務，到O依家實際有幾多客戶使用、客戶使用量又有幾多，就不得而知，只知兩行將會趁着農曆新年，在現有服務基礎上推出e利是服務，等客戶可以向本地或海外的親朋好友，透過手機就可大派利是，兼且派e利是之餘，仲可以加上祝賀語恭賀對方一番，兩行提供的祝賀語選擇，包括身壯力健、萬事如意、財源廣進等例牌菜。



客戶要派e利是服務，本身必須是P2P用戶，收利是者就唔使係P2P用戶。客戶只要透過個人流動理財應用程式，選擇e利是選項，金額選擇有20元、50元、100元或自訂金額，留意有兩日連同其他支付總額3000元的上限，然後按指示輸入銀碼及揀選祝賀語，再輸入收款人的手機號碼，即可每次派發比最多18位收款人。



不過，派利是嘅嘢，都係一封紅封包，再加埋裏面現兜兜的銀紙，令人開心好多，只係用手機傳來傳去，第日連O依家只餘下丁點的過年氣氛都會無埋，如果只係幾歲大的小朋友，又係派e利是，咁就連過手的機會都無埋，便直接過到阿媽手中，雖然收傳統利是的最終管理人都係阿媽大人，但至少個小朋友有機會掂吓封利是呀！



德銀「解毒」大削員工花紅



慘豬豬！德銀和解美國毒債案之後，隨即向旗下2萬個員工話，會大幅削減佢哋嘅花紅，管理層直情冇得派添！



據知情人士話，德銀嘅副總裁、董事同常務董事都唔會攞到2016年花紅，不過就會有一筆押後發放嘅獎賞；董事同商務董事嘅押後獎勵包括完全押後發放嘅股票，而副總裁就會收到一半押後發嘅放股票同一半押後嘅現金獎勵。不過，若果之後3至4年內德銀嘅股價無升返，就要睇個人表現，可能冇得畀都唔出奇。



外電引述德銀內部備忘話，銀行決定向10萬員工中嘅四分一即係兩萬人，大幅削減佢哋嘅花紅，作為重建資本嘅一部分努力。行政總裁克萊恩話，同美國司法部和解帶嚟嘅財政影響，以及舊年業績明朗化之下，無可避免要勒緊開支。



分析師話，呢個時間應該為長期復甦大局着想做番啲嘢，例如係取消股息等，如果仲攞大舊錢出嚟當花紅派，恐怕連銀行資本要求都達唔到呀！德銀嘅股東亦支持減花紅，話舊年表現咁差，減花紅都好過裁員啦！其中一人就話，德銀仍有空間削減5000個後勤職位。



高瞻