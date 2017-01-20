﻿市場簡訊

—碧桂園（2007）總裁兼執行董事莫斌表示，今年內地樓市將保持平穩，樓價大升或大跌的可能性都不大。莫斌指出，未來集團在內地的發展佈局仍為一線周邊、強二線近郊及三至五線核心地段，並稱今年市場仍有可捕捉機會，拿地上仍以收購為主。另外，碧桂園昨日通過招拍掛購入杭州蕭山4幅商業地，總涉資31.53億元人民幣人民幣。至於今年銷售目標，莫斌表示，尚未有具體數字，相信會比去年合約銷售額3088億元為高。







—中海油服（2883）昨發盈警，預期2016年全年業績將錄得虧損117億元人民幣，對比2015年同期錄得淨利潤10.7億元人民幣。盈轉虧的主因是2016年國際油價一度跌穿每桶30美元，並經歷了低位持續波動。中海油服預計，今年資本支出預算為25億元人民幣左右。







—交行（3328）昨公告，經董事會批准，交行將出資100億元人民幣，在上海投資設立全資子公司交銀資產管理公司，專責市場化債轉股業務，以及服務於債轉股相配套的業務。







—粵海投資（270）公佈，以33.58億元人民幣（約37.8億港元），向控股股東粵海控股集團，收購粵海置地（124）的73.82%股權。交易完成後，粵海置地將成為粵海投資的附屬公司，粵海置地日後仍主力發展物業投資業務。







—中國鋁業（2600）發盈喜，料去年實現利潤總額約16億元人民幣，按年增加約7.3倍；上市公司的純利則約3.8億元人民幣，按年增加約85%。







—聯通（762）昨日公佈，12月移動用戶累計達2.64億戶，按月淨增83.2萬戶。其中，4G用戶去年全年突破1億戶，至1.05億戶，按月淨增551.8萬戶。







—東方海外（316）近期頻頻傳出賣盤消息。有外電報道指，中遠海運集團正就收購競爭對手東方海外旗下貨櫃航運公司，出價40億美元洽商。惟東方海外昨日向員工發內部電郵，澄清指近日傳媒報道不正確，強調管理層並不知悉有購收購。而中遠海運集團公關部有關人士回覆本報查詢時，亦指沒有此事。







—萬隆控股（030）公佈，按每股配售價0.11元，配售最多約5.34億股新股，集資淨額5714萬元。配售股份佔擴大後股本約11.76%，配售價較收市價0.136元，折讓約19.12%。所得款項淨額將用作償付部份債券。







—東瀛遊（6882）執行董事禤國全表示，將推出自家特別產品和服務，更於大阪市斥資四億元買地建酒店，預期今年12月開始營運，樓高14層，約358間客房，為客人提供住宿。去年經濟雖低迷，但東瀛遊全年盈利仍有正增長，故2017年首派1000萬花紅予同事歡度春節。由於日圓波動，東瀛遊去年盈利受影響，但他表示，不會為日圓做對沖，現時的做法是購買下一周旅行團所需的日圓，而這做法暫時不會改變。此外，東瀛遊推出EGL Tours App，讓客人可以全天候預訂機票和酒店，日後更將可以預訂車票、旅行團、自駕遊等。







—周大福董事總經理黃紹基昨日指出，本港旅客區金店有供給過多的情況，預料為了減少租金成本，2017至2018年將有機會減少5至6家店舖。周大福本年度於本港關閉了7間店舖，下年度續租店舖仍超過30家。香港零售寒冬，有珠寶店亦轉型發展其他業務面對。黃紹基表示，周大福繼續集中珠寶飾物和黃金業務，着重產品品質。來年亦大力發展T mark、monologue、SOINLOVE等品牌，亦會逐步增加體驗店，加入科技體驗元素，希望以創新的營銷手法吸引顧客。







—大連萬達集團董事長王健林表示，正考慮進軍中國民營醫療健保領域，擬成立連鎖醫院。萬達去年公佈與英國國際醫療集團建立合作夥伴關係，將投資150億元人民幣在中國建設3家醫院。王健林表示，中國現時允許私營企業進入醫療健保行業。中國政府的目標是到2020年，健康服務行業增長至超過8萬億元人民幣。