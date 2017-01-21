﻿觀望特朗普上場 恒指跌165點

以全周計，恒指累跌52點。恒指昨日低開83點，見22966點，並跌穿23000點關口，其後更跌破100天線，最多曾挫191點，低見22858點，雖然其後跌幅收窄，但最終失守23000點，收報22885點，跌164點，成交金額560.62億元；國企指數則收報9715點，跌76點。
昨日多隻藍籌股向下，滙控（005）、建行（939）、工行（1398）及中行（3988）領跌，4隻重磅股合共拖低恒指63點，其中滙控跌0.7%。不過，中移動（941）則升0.06%，收報86.4元；而市傳擬裁減後勤員工的國泰（293）回升0.8%，收報10.48元，成為昨日表現最佳藍籌。
汽車股續獲追捧
部份汽車及汽車零件股持續獲得資金追捧，中國動力（476）逆市大漲10.71%，收報0.31元，華晨（1114）則升2.5%；而汽車零售股亦錄得升幅， 正力（8283）大升16.7%，收報7元。此外，醫藥股同時造好，石藥（1093）升5.7%，中國生物製藥（1177）漲4.9%。
京華山一研究部主管彭偉新表示，上周五大市偏軟，基於市場觀望特朗普就職言論，再加上臨近農曆新年，影響投資者入市意欲，後市走向要視乎特朗普於就職典禮上的言辭，若言論影響投資者投資信心，大市將續下跌，恒指首個支持位於10天線（22859點），第二個支持位於50天線（22461點），此水平一旦失守，恒指或有機會下試22100點至22000點水平。