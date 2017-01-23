﻿雞年將至無心戀戰 恒指本周要守22500點

美國新一任總統特朗普正式上場，惟市場擔心他日後的貿易政策會針對中國，導致兩國產生貿易角力，加上本周四為期指結算日，分析預期本周市況會較波動，農曆新年長假期亦將至，投資者由上周起已無心戀戰，入市意欲低，望本周港股仍有力守住22500點。



上周五美股3大指數微升，其中杜指漲94點。至於上周五的港股美國預託證券（ADR）表現，滙控（005）折合港元收報64.76元，較本港收市升0.4%，中移動（941）和騰訊（700）則同跌逾0.13%。



距離不足一個星期便到農曆新年長假期，上周五恒指成交額560億元，顯示投資者收爐意欲濃厚，而本周五（27日）為農曆年三十該天只得半日市，故此1月份的期指結算日為本周四（26日）。



特朗普正式上場，他在就職演說中再次強調「美國優先」的外交和貿易政策，令市場憂慮或會與中國爆發貿易戰，而特朗普在參選時曾表示會針對中國的貿易加稅45%。



對於特朗普的言論，「商品大王」羅傑斯接受外電訪問時指出，留意到特朗普發動貿易戰的企圖明顯，一旦發生貿易戰將帶來災難性的後果，到時不止公司破產，還有機會挑釁各國發起戰爭，所以他建議投資者在貿易戰爆發時應清盡美股。



信誠證券聯席董事張智威表示，就特朗普在就職演說的言論，傳統來說新總統上任首年均會嘗試不同的新政策，而特朗普或會有針對中國的貿易政策出台，勢令市況波動，而在美國的貿易保護主義之下，張智威認為對航空股和航運股的衝擊較大。此外，張智威指出本周四為期指結算日，所以本周一會是期指轉倉的高峰期，勢引起市況波動，但他相信恒指仍有力守住22500點，由於臨近農曆新年長假，預期本周成交額趨向淡靜。



聚焦特朗普首周行動



另一方面，本周美股除聚焦新總統特朗普上任首周的動作之外，重要數據包括第四季國內生產總值（GDP）數字、12月新屋銷售、1月份Markit製造業採購經理指數、消費信心等。在聯儲局月底議息前一周出爐的第四季GDP預估數字，預期會由第三季的3.5%放緩至2.2%。而美國國會預算辦公室周二將公佈年度預算及經濟前景預估。



此外，本周出爐的季度業績的包括科技巨頭Google母公司、微軟、晶片龍頭英特爾、高通和波音飛機公司等。而英國最高法院周二將審理脫歐程序是否必須國會通過方能啟動的案件；英國亦會在周內出爐第四季GDP的初步數字，預期會從前季的0.6%按季升幅，放緩至0.5%。



英國天空新聞引述英國獨立黨前領袖法拉吉表示，特朗普政府曾對他說，特朗普將送「大禮」，並願意在英國脫離歐盟前就與其展開談判，可能在90天內與英國達成貿易協議。