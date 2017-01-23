 Advertisement
  • 2017年1月23日 星期一
  • 19º
  • 64%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 財經

﻿中國互聯網基金成立

2017-01-23 列印
　　中國互聯網投資基金昨日正式成立，基金規劃總規模1000億元（人民幣，下同），由國家網信辦和財政部共同發起。在基金成立儀式上，還進行了多項戰略合作簽約。其中，與工行（1398）、中信國安、中郵人壽、中移動（941）、中聯通（762）、中電信（728）等6家戰略出資企業簽署合夥協議，基金首期300億元資金募集認繳到位。

規劃總規模1000億

　　該基金亦與工行、國開行、農行（1288）等3間金融機構簽署投貸聯動協定，為基金所投企業提供銀行授信、金融服務等一攬子支援舉措，授信總額達1500億元。

　　此外，內地工信部發佈《關於清理規範互聯網網絡接入服務市場的通知》，要求依法查處互聯網數據中心（IDC）業務、互聯網接入服務（ISP）業務和內容分發網絡（CDN）業務市場存在的無證經營、超範圍經營、「層層轉租」等違法行為。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd