﻿澳門賭收連升五月 農曆年推優惠谷客 年初丁財兩旺

去年下半年澳門博彩業回暖，賭收連升5個月。澳門賭企趁勢推出各種優惠谷客迎接農曆新年，成功吸引人流，帶動博彩業今年首周喜迎「開門紅」。惟多間博企對行業前景仍抱審慎態度，今年率先公佈年終花紅的3間賭企與去年相同，其中更有博企員工向本報記者表示，恐今年花紅會與去年一樣不足一個月。



臨近農曆新年，多間賭企積極推出各式衣食住行優惠谷客，其中永利皇宮酒店推旗下觀光纜車全面免費；銀河娛樂（027）則向乘搭去賭場的穿梭巴士遊客豪派必中抽獎，以及大送百老匯奇幻秀門票、8元享一碗車仔麵，以及低至328元起住一晚銀河酒店，或228元起住百老匯酒店等優惠。



在各種酒店房價及飲食優惠攻勢下，澳門賭場在去年底至今年初丁財兩旺。有澳門荷官在首周向本報記者表示，由去年冬至開始至今年首周，高額投注區及中場賭客人數超出預期，期間更「差唔多做到冇停手」。有賭客指出，過去較冷清的永利皇宮，首周亦見人流明顯增多。



不過，澳門博彩業雖在去年下半年開始回暖，惟多間賭企在農曆新年前公佈發放的年終花紅與去年相同，亦暫未有任何加薪的消息。其中，澳博（880）在本月1日率先公佈將分別在1月1日及7月1日分兩期發放合計1.5至2個月花紅；永利澳門（1128）及新濠博亞亦在13日及20日先後發放1個月花紅。



至於銀娛則於本周三（25日）向所有高級經理或以下的合資格全職員工發放酌情花紅，有傳言指大部份員工可獲得 1.1倍或以上月薪的花紅。



就銀娛的花紅政策，有多位銀河娛樂員工向本報記者表示，該公司在去年以工作表現評核為名，令大部份員工僅有65%月薪的花紅，及後雖然在員工爭取下，再另外每人獲發2888元的「利是」，但仍「根本唔啱數」。



該些員工又指，銀河娛樂傳統上會在新年前發花紅通知，員工間雖已預計今年花紅同樣不足一個月，惟有感銀河娛樂去年的業績整體表現明顯較2015年強勁，因此近日積極向管理層施壓要求今年獲派至少一個月花紅。