﻿滙控渣打減按息 500萬貸款H+1.32厘

按揭息率繼續尋底。市場消息透露，去年重奪按揭一哥地位的滙豐銀行，踏入新一年繼續出擊減按息，並以微滴式將H按（拆息按揭），息率視乎情況下調1點子，至H加1.32厘，而且不需要大碼按揭才適用。渣打香港亦不遑多讓，最低H按息看齊滙豐。



本月不久前滙豐才將按息減至H加1.33厘。不過，市場消息指出，上周漸見滙豐多了向個別客戶提供低至H加1.32厘的按息，而且貸款額不一定要大碼才適用，即使500萬元貸款額亦可享此低息，現金回贈則介乎1.4%至1.45%。另邊廂，渣打戰鬥力高昂，H按息也可調減至H加1.32厘，貸款門檻只需500萬元，現金回贈同樣高達1.45%。



滙豐發言人接受本報查詢減按息一事時表示，該行會定期留意按揭市場，優惠利率要視乎個別客戶與該行的關係而定。至於渣打方面，本報在截稿前未能與該行聯絡得上。



年初「跑數打底」



參考上周五財資市場公會網頁所顯示的1個月港元拆息為0.62厘，即H加1.32厘的實際按息僅1.94厘。市場人士指，雖然滙豐和渣打最低的H按息牌面價一樣，但不要忘記滙豐的港元拆息一般較市場低約3點子，換言之，其H加1.32厘的按息，實際只約為1.91厘，既低於渣打，亦相當於其他銀行提供的H加1.3厘按息。



對於大行對減按息態度積極，業界人士指，年初出現這情況甚正常，因銀行需為全年「要跑的數打好個底」，且見美國上月加息後本港樓市沒受太大影響，故趁有生意便盡做。事實上，中小型銀行爭奪按揭生意的積極性不比大行遜色，個別中小行早已將按息推低至H加1.3厘。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳稱，目前市面上的H按息介乎1.3厘至1.35厘，但銀行批出的按揭貸款以H加1.33厘至H加1.35厘居多，低於H加1.33厘的個案只屬少數。她相信暫時按息穿H加1.3厘的機會不大，因銀行亦不想按息太低，惟最終視乎競爭情況。另有銀行人士也料，H加1.3厘按息可守多一段時間。



隨著銀行鬥搶按揭客戶，H加1.33厘按息的適用貸款門檻已愈降愈低，業界指，門檻可低至200萬至300萬元貸款。



失落按揭一哥地位多年的滙豐，去年全年重振聲威力壓宿敵中銀香港（2388）重奪按揭市佔率排名第一位，但12月份單月計，該行在現樓按揭排名方面又被中銀「爬頭」而再度屈居第二位。