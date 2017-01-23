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﻿中銀調整銀行服務收費

2017-01-23 列印
　　中銀香港（2388）將於下月20日調整銀行服務收費，其中將向個人客戶豁免跨行電子轉帳手續費，看齊同業，但企業客戶仍須繳付每筆25元至30元的手續費。另外，取消按揭貸款手續費將由現時一律5000元改為收取貸款額的0.15%，最低收費5000元。

　　中銀將微調多項收費，當中有加費亦有減免費用。就本地銀行轉帳方面，從2月20日起凡透過電子渠道以電子轉帳特快處理撥款至其他銀行，個人客戶將獲豁費有關收費，至於企業客戶則維持現有收費。
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