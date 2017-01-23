﻿市場簡訊

—平安證券（231）昨天宣告易手，原大股東以每股9.6仙的作價，出售69.11億股給控股公司長青（香港），相當於平安證券的36.58%股權，套現6.64億元。長青（香港）有三名股東，包括持一成四股權的弘達金融（1822）、持三成七股權的中國信貸科技（8207）以及持四成九股權的廣澤國際（989）執行董事兼副主席崔薪瞳，長青（香港）將向平安證券小股東提出全面收購。另一方面，平安證券亦發行2億元的可換股債券，假如全部行使，長青（香港）的持股量將會攤薄至33.94%。







—中國神華（1088）昨日公告，上月商品煤炭產量2532萬噸，按年增0.4%；煤炭銷售量3470萬噸，按年增加4.8%；總發電量220.13億千瓦時，按年增加5.8%。累計全年，煤炭銷售量按年增長6.6%，主要由於公司 加大煤源組織和煤炭銷售力度，外購煤銷量大幅增加所致。煤炭平均銷售價格約為每噸317元人民幣（不含稅），按年增長8.2%；去年總售電量亦按年增長 4.8%。







—勒泰地產（112）公佈，向中國華融資產管理發行本金額4.5億元之可換股債券，年利率8%，換股價初步為每股3.9元。行使後可換取3000萬股換股股份，相當於擴大後股本約8.14%。發行票據所得款項將用作償還2014年可換股債券。







—路透社引述消息人士報道，摩根士丹利和花旗集團己確定，一旦英國啟動「脫歐」，兩家大行多個重要部門的員工將會徹離英國。其中，多數歐洲員工駐在英國的大摩，屆時其銷售及交易部、風險管理部門、法律及合規審查部門的員工，將有多達1000人移離英國；而花旗的銷售及交易部亦將有100個職位移離英國。



—中國東方（581）宣佈，配售5.86億股新股，每股作價1.3元，相當於擴大後股本的16.67%，集資淨額7.4億元，擬用作設立一條鋼板椿產品生產線以及撥作一般營運資金。另一方面，控股股東亦配售6431萬股舊股，相當於1.83%股權，以協助公司符合公眾最低持股量要求。







—近期因為美國核電業務減值問題困擾股價的日本東芝，《朝日新聞》周日沒引述出處的報道指，其將出售旗下晶片業務兩成股權來集資2000億日圓，估計可能買家包括佳能和東京電子；東芝同時會押後重組開支來籌集3000億日圓，合共籌資5000億日圓（約338億港元）。







—《星期日泰晤士報》指，首相文翠珊周一公佈振興英國工業的綠皮書，勾畫出脫歐後支持英國十大經濟支柱的政策，透過增加寬頻和運輸和能源網絡上的開支，並且希望促進當地高增長部門例如生命科技、藥業和科技，提升這些生產力落後於德國和法國等歐盟對手的工業。







—全球最大資產經理貝萊德表示 ，已聘請45歲的英國前財相歐思邦，下月起擔任貝萊德投資研究所的兼職高級顧問，就歐洲政治、中國經濟改革、退休計劃的低投資回報及其他的趨勢提供意見。







—顧問公司Quinlan Associates指，儘管美國銀行業近期己採取措施留住人才，例如加快員工晉升，但多數大行仍面對人才流失的危機。報告說，華爾街大行高端人員正持續流失至高科技公司，行內報酬亦在下降中，部份銀行每年為填補員工辭職的空缺所支出的招聘開支，就高達10億美元。