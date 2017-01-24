﻿美股復跌 「特效」失靈 特朗普下令退出TPP

美國總統特朗普就職後，與傳媒關係毫無改善，其陣營更全力開火。經過風波不斷的周末，特朗普兌現其競選承諾，上任即會修改美國的貿易政策，他今晨（香港時間）簽署行政命令，宣佈美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。杜指中段曾跌近百點，至今晨四時報19789點，跌37點。



特朗普在美國時間周一展開連串行動，當中包括簽署行政命令退出跨太平洋伙伴關係協議（TPP）；此前，他表明打算重新與加拿大和墨西哥，協商北美自由貿易協定（NAFTA）。特朗普批出針對國際貿易的行政令是兌現其競選承諾：上任即會修改美國的貿易政策。



待參議院批准



特朗普認為TPP將給美國製造業帶來衝擊，早已表示就任後將退出TPP。TPP自談判開始就在多國引起爭議。經過五年多的談判，美國、日本、澳洲亞、加拿大等十二個國家於前年十月達成協議，並於去年兩月簽署協議。協定覆蓋的區域經濟規模佔全球經濟總量的四成。協定仍須美國參議院批准才能作實，而參議院仍未批准。另外，特朗普將分別會見商界領袖同勞工團體。特朗普在Twitter留言，計劃同商界高層探討美國的製造業。



特朗普團隊就宣誓就職儀式觀禮人數與傳媒展開罵戰，特朗普的顧問康韋周日接受電視台訪問，被問到白宮發言人斯派塞為何要說出「可查明的謊言」，康韋辯稱斯派塞只是提供「另類事實」（alternative facts），此說法迅速在社交媒體瘋傳，受到媒體、網民的大舉抨擊。



就觀禮人數與傳媒開戰



甫上任便已與傳媒掀起罵戰的特朗普，仍未有提出更多關於刺激經濟的實際措施，只在twitter提到徵收「重大」邊境稅，令市場抱持觀望態度。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報19789點，較上周五跌37點；納斯達克指數報5549點，較上周五跌5點。滙控（005）美國預託證價格報64.94港元，較香港收市價升0.44港元；中移動（941）美國預託證價格報86.62港元，較香港收市價升0.52港元。



全球最大快餐集團麥當勞出爐的第四季純利報每股1.44美元，勝過份析師預測的每股1.41美元。該集團上季全球同店銷售額增加2.7%，較分析師預測的1.4%為高。



恒指昨日一度重上23000點，惟午後無力再上出現回落，抵銷了大部份升幅。恒指一早高開40點，其後跟隨A股造好，最高曾見23068點，升183點，一度重上23000點關口，惟升勢未能保持，午後出現倒跌，抵銷了早上大部份升幅，收報22898點，升12點，成交額560億元。



