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﻿澳洲防外資掌控基建

2017-01-24 列印
  正當內地企業致力走出去投資之際，澳洲政府決定成立新審查機構「Critical Infrastructure body」，針對屬於具備策略及關鍵作用的澳洲基建包括電網及港口，作出嚴格審查，以阻止基建設施，落入不軌的外國投資者手中。

  外電引述參與長實系收購澳洲Duet交易的人士指出，目前尚未清晣新機構會否對收購交易帶來不利的風險。

　　記者昨日曾向長實（1113）、長建（1038）及電能（006）作出查詢，但三間公司均未有回應。

　　澳洲策略研究所執行總裁Jennings指出，目前很多澳洲的重要基建均由外資持有，預期新審查機構會詳細檢視外資擁有重要基建的總體影響力。他相信，新機構會認真審查Duet交易。
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