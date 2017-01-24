﻿內地升級防走資 境外匯款須「補倉」 確保人幣沒淨流出

內地資本管制措施再升級。英國《金融時報》昨引述消息指，由今年1月起，上海各大銀行每允許客戶向境外匯款100元人民幣，銀行必須「補倉」100元人民幣，以確保人民幣沒有淨流出。北京的措施更嚴厲，北京的銀行客戶向境外匯款每80元人民幣，銀行須「補回」100元人民幣。內地三大比特幣平台將收取相等於交易額0.2%的費用，以打擊炒風 ，阻止變相走資。



人民幣對美元持續貶值，內地繼續嚴打走資。業內消息指，上海各間銀行已要求人民幣境外匯款後，即須「補倉」等額人民幣，以確保不會出現人民幣淨流出。銀行客戶以往每增多100元人民幣存款等，最多可向境外匯款160元。



京銀行代客匯款須「補凸」



消息指，北京實行的管制力度更大，銀行代表客戶向境外匯款每80元人民幣，就需要進口100元人民幣，以確保銀行客戶的有關資金絕對淨流入。



向境外匯出人民幣款項，然後在境外兌換為外匯，成為內地規避資本管制的一種方式。京滬兩地的銀行業內人士稱，各大銀行此前更加積極幫助客戶進行海外匯款，造成銀行的流出、流入資金比率，超出監管機構的規定。



路透社早前報道，人民銀行1月11日對部份銀行進行窗口指導，要求各行跨境人民幣月度收付比例，須控制於1：1之內，要量入為出，即資金流入總量多於流出總量。未達要求的銀行，須暫停辦理居民跨境人民幣支出業務。知情人士表示，上述要求中所指的居民包括境內個人及企業。



消息稱，央行嚴控跨境資金池業的淨流出上限，是為了收緊離岸人民幣的流動性，從而抬高沽空人民幣的成本，以穩定離岸人民幣匯率。有分析指，直接限制跨境匯入、匯出的上限比率，當局直接監測銀行的流入、流出數額，這將比管制個人、企業的跨境流動更為有效。



比特幣平台徵交易費



人民銀行近期進駐火幣、幣行及比特幣中國三大平台檢查，發現有關平台的違規槓桿交易、融資融幣等超範圍經營問題。為迎合監管要求，三大平台由1月24日12時開始，按成交金額的0.2%固定比率，雙向收取服務費率；而三大台平此前均不收取交易手續費。同時，融資融幣等槓桿業務已叫停。



內地近期一直實施「寬進嚴出」的資金管制措施，鼓勵資金流入，嚴控資本流出。去年12月銀行結售匯逆差463億美元，按月擴大60%，顯示年尾跨境資金外流壓力仍然較大。