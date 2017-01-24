﻿提漢能復牌兩條件 證監促DQ李河君等

證監會調查漢能與漢能控股之間自2010年以來多宗非常重大關連交易事件，昨日有新進展，證監會指出，尋求取消漢能薄膜發電（566）前主席李河君，以及趙嵐、王同渤、徐征及王文靜4名現任獨立非執董的資格，但同時開出兩個讓漢能復牌的條件，令該公司復牌有望，而漢能自2015年7月停牌，至今停牌近1年半。



證監會尋求法庭頒令，要求李河君促致漢能的母公司漢能控股或其聯屬公司，支付根據多份銷售合同結欠漢能的所有未償付應收款項，並要求李河君簽立一份保證該等公司付款的擔保。原訟法庭將於2017年5月31日就有關呈請進行首次聆訊。



刊披露文件釋疑



證監會續指，該5名董事沒有對漢能依賴向其關連方、漢能控股及其聯屬公司銷售太陽能電池板生產系統，作為其主要收入來源的業務模式的可行性提出質疑；亦沒有適當地評估關連方的財務狀況，以至它們因進行上述關連交易，而結欠的應收款項的可回收性。此外，證監會稱，他們亦沒有採取恰當措施，以追討該等應收款項，因為他們把該等關連方的利益置於漢能的利益之上，及沒有以漢能的最佳利益行事。



另一方面，證監會同時開出兩個讓漢能復牌的條件。第一項為該5名董事同意不會就有關法律程序和證監會申請取消他們擔任董事的資格提出抗辯，及李河君亦同意不會就證監會申請法庭頒令，要求他促致及保證支付應收款項提出抗辯。第二項為刊登一份披露文件，當中須提供有關該公司、其活動、業務、資產、負債、財務表現及前景的詳細資料，以釋除導致證監會暫停漢能股份的買賣的疑慮。



不過，證監會稱，漢能須向證監會董事局提交該份披露文件，供證監會董事局考慮漢能恢復股份買賣的要求。證監會董事局不保證會同意漢能的股份，可恢復在聯交所買賣。漢能表示將會繼續竭盡所能，努力達成證監會對該公司提出上述復牌必要條件。