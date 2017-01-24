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﻿招行全年賺620億增7.6%

2017-01-24 列印
　　招商銀行（3968）發出業績快報，集團去年純利升7.6%，賺620.81億元（人民幣，下同），每股盈利2.46元，按年升7.42%。營業收入升3.75%，至2090.25億元，其中非利息淨收入增加16.51%，至744.3億元。截至去年12月底，招行不良貸款率按年升0.19%至1.87%。招行股價昨升0.4%，收報19元。

　　另外，新鴻基公司（086）發盈喜，預期集團於去年下半年股東應佔溢利將較去年上半年大幅增加。截至去年12月底止年全年溢利，將較2015年的6.68億港元增加逾50%。伊泰煤炭（3948）同發盈喜，預期去年的股東應佔淨利潤將為20億元左右，較2015年增長約21倍。
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